Возглавила рейтинг Великобритания, где фанатов ботанического туризма ждут одни из самых известных садов мира.

Что может быть лучше, чем укрыться от адской жары и палящего солнца во влажных тропиках или в тени густых деревьев? Или наоборот полюбоваться буйством красок, когда на улице минусовая температура и никако растительности? Именно поэтому многие туристы, отправляясь в другие страны, так любят посещать местные ботанические сады и парки.

Сервис InsureandGo составил список стран мира, где любителей зелени ждет больше всего возможностей для любования роскошными деревьями и цветами. Для этого эксперты проанализировали такие данные, как количество постов в Instagram, связанных с растениями, поисковые запросы Google по садам в той или иной стране, количество ботанических садов в стране, а также общее количество видов растений в каждой стране. Всего были проанализированы 50 стран мира.

Возглавила рейтинг Великобритания, где фанатов ботанического туризма ждут одни из самых известных садов мира – от королевских садов Кью в Лондоне до субтропического сада Треба в Корнуолле. Страна получила впечатляющую общую ботаническую оценку 79 из 100, которая во многом обусловлена ​​огромным количеством ботсадов на ее территории и большим количество людей, ищущих сады для посещения по всей стране.

Видео дня

20 стран мира с лучшими ботаническими садами и парками

1. Великобритания.

2-3. Япония.

2-3. США.

4-5. Индия.

4-5. Малайзия.

6. Австралия.

7-8. Италия.

7-8. Мексика.

9. Таиланд.

10. Коста-Рика.

11. Китай.

12-13. Южная Африка.

12-13. Греция.

14. Новая Зеландия.

15. Канада.

16. Нидерланды.

17. Франция.

18. Эквадор/Бразилия/Германия.

19. Австрия.

20. Турция.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали 20 самых "вкусных" городов мира, где туристы смогут лучше познакомиться с местной культурой через еду.

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