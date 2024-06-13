Что может быть лучше, чем укрыться от адской жары и палящего солнца во влажных тропиках или в тени густых деревьев? Или наоборот полюбоваться буйством красок, когда на улице минусовая температура и никако растительности? Именно поэтому многие туристы, отправляясь в другие страны, так любят посещать местные ботанические сады и парки.
Сервис InsureandGo составил список стран мира, где любителей зелени ждет больше всего возможностей для любования роскошными деревьями и цветами. Для этого эксперты проанализировали такие данные, как количество постов в Instagram, связанных с растениями, поисковые запросы Google по садам в той или иной стране, количество ботанических садов в стране, а также общее количество видов растений в каждой стране. Всего были проанализированы 50 стран мира.
Возглавила рейтинг Великобритания, где фанатов ботанического туризма ждут одни из самых известных садов мира – от королевских садов Кью в Лондоне до субтропического сада Треба в Корнуолле. Страна получила впечатляющую общую ботаническую оценку 79 из 100, которая во многом обусловлена огромным количеством ботсадов на ее территории и большим количество людей, ищущих сады для посещения по всей стране.
20 стран мира с лучшими ботаническими садами и парками
1. Великобритания.
2-3. Япония.
2-3. США.
4-5. Индия.
4-5. Малайзия.
6. Австралия.
7-8. Италия.
7-8. Мексика.
9. Таиланд.
10. Коста-Рика.
11. Китай.
12-13. Южная Африка.
12-13. Греция.
14. Новая Зеландия.
15. Канада.
16. Нидерланды.
17. Франция.
18. Эквадор/Бразилия/Германия.
19. Австрия.
20. Турция.
Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали 20 самых "вкусных" городов мира, где туристы смогут лучше познакомиться с местной культурой через еду.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Почему туристы так любят ботсад на крыше библиотеки Варшавского университета (фото, видео)
- Раньше нормы: в киевском ботсаду уже сезон цветения сирени и азалий (фоторепортаж, видео)
- Чем удивляет в этом году выставка тюльпанов на "Певческом поле" (фоторепортаж)
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.