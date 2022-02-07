Продлится фестиваль орхидей в Kew Gardens в Лондоне до 6 марта.

В Лондоне в ботаническом саду Kew Gardens в конце прошлой недели стартовал фестиваль орхидей, на котором посетителям одновременно представили пять тысяч цветов.

Как говорится в сюжете ТСН, на этот раз организаторов ежегодного фестиваля цветов вдохновила флора Коста-Рики, где растет более полутора тысяч разновидностей орхидей.

Желтые, розовые, оранжевые, в крапинку и с переливами – каждый гость фестиваля найдет орхидею по вкусу. Можно увидеть даже уникальные экспонаты на грани исчезновения, такие как национальный цветок острова Гуарантине Скинери.

На сайте Kew Gardens отмечается, что продлится фестиваль орхидей еще целый месяц – до 6 марта.

Впрочем, если в Лондон сейчас попасть трудно, то орхидеи можно отыскать в Киеве. Именно с февраля в оранжерее в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко НАН Украины начинается самый активный период цветения орхидей и они здесь тоже очень красивые.

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Как рассказывается на сайте ботсада, это единственная подобная экспозиция в Украине. Общая плошадь орхидариума составляет 123,5 квадратных метров, и там представлены орхидеи из Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, Африки и Австралии.

Всего в экспозиции представлено около 80 видов и сортов орхидей. Наибольшим количеством видов представлены орхидеи Dendrobium (15 видов), Oncidium (5 видов), Calogyne (5 видов).