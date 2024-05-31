Главные кулинарные столицы мира эксперты определили, опросив тысячи местных жителей.

Говорят, что узнавать культуру другой страны лучше всего через местную кухню. Этого мнения придерживаются и миллионы гастротуристов, которые выбирают свое следующее место для путешествия на основе того, что там можно покушать и выпить.

Журнал о развлечения и культурной жизни Time Out определил 20 лучших городов мира для гастротуристов, которые стоит посетить в 2024 году. Также издание назвало фирменные блюда в каждом из них, мимо которых нельзя пройти. Для этого журналисты опросили тысячи местных жителей о том, где и что они предпочитают есть вне дома в своих городах.

При этом составители решили сосредоточиться не на элитной кухне из мишленовских ресторанов, а на простой и доступной еде на каждый день, которую можно есть даже просто на улице.

Видео дня

Возглавил рейтинг итальянский город Неаполь, который считается родиной пиццы – именно там это известное на весь мир блюдо придумали в XIX веке как быструю и доступную еду для рабочего класса. Сейчас же туристы со всего мира съезжаются в город, чтобы ответать неаполитанскую пиццу "Маргарита" в олдскульных пиццериях. Что еще стоит посмотреть и попробовать в Неаполе, читайте в нашем большом материале.

20 лучших городов мира для гастротуристов в 2024 году

1. Неаполь, Италия: пицца "Маргарита".

2. Йоханнесбург, ЮАР: сэндвич Kota.

3. Лима, Перу: блюдо из рыбы и морепродуктов севиче.

4. Хошимин, Вьетнам: суп Pho Saigon.

5. Пекие, Китай: утка по-пекински.

6. Бангкок, Таиланд: салат из папайи и креветок Som tum.

7. Куала-Лумпур, Малайзия: рис на кокосовом молоке наси-лемак.

8. Мумбай, Индия: сэндвич с картофельными котлетами вада пав.

9. Дубай, ОАЭ: блюдо из риса и мяса манди.

10. Портленд, США: пицца.

11. Ливерпуль, Великобритания: рагу скаус.

12. Медельин, Колумбия: тарелка с закусками бандеха паиса.

13. Севилья, Испания: бутерброд со свининой серранито.

14. Порту, Португалия: сэндвич с поджаренным хлебом франсезинья.

15. Марракеш, Марокко: блюдо из мяса и овощей таджин.

16. Лион, Франция: сосиска в булочке бриош.

17. Сидней, Австралия: австралийский стейк.

18. Монреаль, Канада: путин – картофель фри, посыпанный молодым рассольным сыром и политый слегка подслащенной гарнирной подливкой.

19. Осока, Япония: такояки – шарики из жидкого теста с начинкой из отварного осьминога и других ингредиентов.

20. Копенгаген, Дания: будерброд с черным хлебом смерребред.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, сколько чаевых принято оставлять в самых популярных странах Европы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.