В частности, установлен 10-дневный карантин для лиц, въезжающих в Польшу организованным транспортом.

В Польше с 28 декабря 2020 года вводится жесткий карантин, который будет действовать минимум в течение трех недель.

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В частности, в стране закрываются торговые центры, прекращают работу гостиницы и горнолыжные трассы. Также ограничиваются передвижения по стране.

При этом, как отмечает на своей странице в Facebook Государственное агентство развития туризма Украины (ДАРТ), с 28 декабря Польша обновила правила въезда для граждан Украины, некоторым категориям не нужно будет идти на карантин.

Право въезда на территорию Польши имеют граждане Украины, которые:

являются супругами или детьми граждан Республики Польша, или находятся под постоянной опекой граждан Республики Польша;

имеют Карту Поляка;

имеют право на постоянное или временное проживание на территории Республики Польша;

имеют право на выполнение работ на территории Республики Польша на той же основе, что и граждане Польши, имеющие разрешение на трудоустройство, или подтверждение намерения выполнения сезонных работ, подтверждение поручения на выполнение работ иностранцу на территории Республики Польша, выполняют работу на территории Республики Польша или предоставляют документы, из которых следует, что выполнение работы начнется сразу после пересечения границы;

получают образование в Польше (ученики, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты) или являются лицами, сопровождающими учеников;

являются учеными, которые проводят исследования на территории Польши;

являются членами семей (супруги, дети) гражданина Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) - Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации;

имеют разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) - Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации, или являются членами их семей (супруги, дети), которые въезжают в Польшу с целью транзита по ее территории;

являются водителями транспортных средств сферы международных пассажирских, грузовых или комбинированных перевозок и въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

являются моряками, рыбаками, работниками морских добывающих или буровых платформ, въезжающих в Польшу, с целью транзита ее по территории к месту выполнения служебных обязанностей;

работниками дипломатических и консульских учреждений, представителями международных организаций и членами их семей, а также другие лица, которые пересекают границу на основании дипломатического паспорта;

пассажирами воздушных судов, которые осуществляют международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, которое не подпадает под запрет воздушного движения и принадлежат хотя бы к одной из вышеперечисленных категорий граждан Украины, или имеют разрешение на проживание в Грузии, Японии, Канаде, Новой Зеландии, Таиланде, Республике Корея, Тунисе, Австралии;

въезжающих в Польшу на основании визы с целью репатриации, или как члены семьи (супруги, дети) репатрианта;

въезжают в Польшу с целью участия в спортивных мероприятиях (спортсмены, тренеры, врачи, физиотерапевты, судьи, аккредитованные журналисты) при условии наличия подтверждающих документов от организатора соревнований;

въезжающие в Польшу на основании визы, выданной с целью прибытия по гуманитарным причинам, представляющим интерес для Польши, или ее международным обязательствам;

въезжают в Польшу на основании визы, выданной с целью участия в программе Poland. Business Harbour;

являются иностранными предпринимателями и представителями иностранных субъектов предпринимательской деятельности, которые въезжают в Польшу с коммерческой целью, которые в ответ на ноту дипломатического учреждения соответствующей страны, получили согласие на въезд министра иностранных дел Республики Польша.

От обязательного пребывания на карантине после въезда на территорию Польши освобождены:

лица, имеющие справку о наличии у них прививки от COVID-19;

водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и которые въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

инспекторы морской администрации, которые въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

пассажиры судов, которые курсируют, не заплывая в порты третьих стран, между портами государств-членов Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) - Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве;

лица, которые получают образование в Польше (ученики + сопровождающее лицо, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты), а также ученые, которые проводят исследования на территории Польши (при условии документального подтверждения факта обучения/научной деятельности);

лица, которые в январе 2021 года сдают экзамен за восьмой класс, который проходит в школах для взрослых, где обучение заканчивается в осеннем семестре;

работники дипломатических и консульских учреждений, представители международных организаций и члены их семей, а также другие лица, которые пересекают границу на основании дипломатического паспорта;

лица, выполняющие работы на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран;

лица, имеющих разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) - Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации, а также члены их семей (супруги, дети), которые въезжают в Польшу с целью транзита по ее территории;

спортсмены, тренера, врачи, физиотерапевты, судьи, аккредитованные журналисты, которые въезжают в Польшу с целью участия в спортивных мероприятиях и имеют подтверждающие документы от организатора соревнований;

медицинские работники, въезжающие на территорию Польши с целью трудоустройства в сфере охраны здоровья.

лица, которые пересекают государственную границу Польши, составляющую внутреннюю границу ЕС, в рамках, или с целью выполнения служебных обязанностей.

Вместе с тем установлен 10-дневный карантин для лиц, въезжающих в Польшу организованным транспортом. Также запрещено свободное перемещение лиц в новогоднюю ночь: с 19:00 31 декабря 2020 года до 6:00 1 января 2021 года.

Туризм и коронавирус

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Автор: Марина Григоренко