Также с 28 декабря до 17 января установлен 10-дневный карантин для лиц, въезжающих в Польшу организованным транспортом.

С завтрашнего дня и в течение трех недель в Польше будут действовать дополнительные карантинные ограничения, которыми приостанавливается функционирование инфраструктуры горнолыжных трасс и обслуживания в гостиницах.

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Об этом говорится в сообщении Генерального консульства Украины в Кракове на сайте Министерства иностранных дел.

"Информируем, что от 28 декабря 2020 года на территории Республики Польша вводятся дополнительные карантинные ограничения, которые будут действовать до 17 января 2021 года", - говорится в сообщении.

В частности, в стране:

приостановлено обслуживание в гостиницах (ограничение не касается обслуживания работников государственных служб, медиков, пациентов специализированных больниц, представителей COS (спортсмены), исключение составляют также гостиницы для персонала);

приостановлено функционирование инфраструктуры горнолыжных трасс;

доступ к спортивной инфраструктуре разрешено только для лиц, занимающихся профессиональным спортом;

установлен 10-дневный карантин для лиц, въезжающих в Польшу организованным транспортом;

приостановлена работа торговых центров (ограничение не касается продуктовых магазинов, газетных киосков, аптек и магазинов средств гигиены и бытовой химии, парикмахерских и косметических салонов, крупных мебельных магазинов, функционирующих в отдельных помещениях);

установлен запрет на свободное перемещение лиц в новогоднюю ночь: с 19:00 31 декабря до 6:00 1 января (ограничение не касается лиц, которые будут выполнять служебные обязанности).

Кроме того, в стране продлены ограничения на проведение общественных мероприятий, количество не связанных родственными связями участников которых превышает 5 человек; функционирование спортзалов, фитнес-клубов, аквапарков; одновременное пребывание в магазинах и религиозных сооружениях лиц в количестве, превышающем 1 на 15 кв. м; функционирование предприятий общественного питания (реализация заказов только с доставкой).

Также продлен запрет на самостоятельное перемещение лиц, не достигших 16-летнего возраста (с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00) и запрет проезда в общественном транспорте в количестве, превышающем 50% сидячих мест, или 30% всех мест.

Продлено и установленное время обслуживания лиц пожилого возраста - с 10:00 до 12:00.

В то же время Посольство Украины в Республике Польша обнародовало данные о режиме въезда граждан Украины в Польшу.

В частности, право на въезд имеют граждане Украины, которые являются супругами или детьми граждан Республики Польша, или находятся под постоянной опекой граждан Республики Польша; имеют Карту поляка; имеют право на постоянное или временное проживание на территории Республики Польша; имеют право на выполнение работ на территории Республики Польша, студенты и другие категории граждан.

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Автор: Юлия Петриченко