Дизель-поезда "Львов – Рахов" будут делать остановки на станциях Ворохта, Яремче и Татаров-Буковель.

"Укрзализныця" во второй половине июля 2023 года запустит "горные шаттлы" из Львова в Ворохту через Яремче и Татаров-Буковель, которые обеспечат туристам подвоз до популярного курорта на время закрытия на плановый ремонт участка "Делятин – Надворная".

Как сообщила пресс-служба компании, комфортные дизель-поезда "Львов – Рахов" с кондиционированием ДПКр-3 будут отправляться по следующему графику:

поезд №810/809 "Львов – Рахов" будет отправляться из Львова 22, 23, 29, 30 июля в 7:50 и прибывать в Рахов в 13:40. обратно поезд будет отправляться в 14:34 и прибывать во Львов в 20:35;

поезд №816/815 "Львов – Рахов" будет отправляться из Львова 22, 23, 29, 30 июля в 15:22 и прибывать в Рахов в 21:15;

поезд №816/815 "Рахов – Львов" будет отправляться из Рахова 23, 24, 30, 31 июля в 4:18 и прибывать во Львов в 10:10.

Также отмечается, что на эти поезда в направлении Рахова можно будет удобно пересесть со следующих рейсов:

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№91/92 "Киев – Львов" (прибытие во Львов в 6:18);

№43 "Черкассы – Ивано-Франковск" (прибытие во Львов в 5:37);

№131 "Днепр – Львов" (прибытие во Львов в 7:04);

№15 "Харьков – Ясиня" (прибытие во Львов в 4:18);

в обратном направлении пассажиры до Днепра и Запорожья могут пересесть с поездов ДПКр-3 на поезд №86 "Львов – Запорожье" (отправка из Львова в 10:58).

Кроме того сообщается, что в августе этого года региональный поезд №810/809 "Львов – Рахов – Львов" будет курсировать ежедневно с 1 по 6 августа и с 12 по 31 августа.

Билеты на поезда будут доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте и на сайте.

Как сообщал УНИАН, 7 июля 2023 года "Укрзализныця" обновила свое приложение. Теперь украинцы во время путешествия смогут выбирать более оптимальные варианты пересадок, а также менять свое место прямо в пути.

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