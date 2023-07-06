Количество людей, посещающих некоторые места отдыха, в этом году увеличилось примерно на 30% по сравнению с прошлым годом, а это означает, что популярные туристические районы загружены как никогда.

Из-за повышенного ажиотажа на путешествия в Европе этим летом туристы столкнулись с еще одним неожиданным моментом, способным испортить им отдых.

Как пишет The Sun, помимо роста цен на перелеты и проживание, увеличение спроса на отдых привело к тому, что туристы могут увидеть и сделать на отдыхе меньше, чем им хотелось бы.

Дело в том, что количество людей, посещающих некоторые популярные места отдыха, в этом году увеличилось примерно на 30% по сравнению с прошлым годом, а это означает, что популярные туристические районы загружены как никогда.

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В связи с этим аналитик Atmosphere Research Group Генри Хартевельдт предупредил путешественников, что во время поездок в Европу они могут столкнуться с более долгим ожиданием в очередях и большими толпами.

"Будьте готовы к очередям на пограничном контроле, при проверках на безопасность в аэропортах, толпам на вокзалах, переполненным отелям, музеям, ресторанам и достопримечательностям", – отметил он.

Более того, стоит быть готовым к тому, что в особо популярных городах у туристов попросту не получится посетить те достопримечательности, которые они хотят.

Так, гид по Италии Кэти Парла рассказала, что распроданные билеты на поезда, экскурсии и в музеи становятся все более распространенным явлением в этом году. Забронировать туры также получается не у всех, поскольку спрос слишком высок.

"Я только что наняла еще двух гидов. Мы получаем все эти запросы в последнюю минуту, и мы делаем все возможное, чтобы справиться с объемом", – констатировала она.

Еще одной из причин увеличения спроса на туристические услуги эксперты называют рост количества людей, выбирающих отдых в своей стране в этом году, что, например, происходит в Испании. Более высокие транспортные расходы и рост стоимости жизни приводят к тому, что в этом году все больше местных жителей выбирают отдых на родине.

"Главное последствие заключается в том, что все больше людей будут отказываться от зарубежных поездок и оставаться летом дома. Около двух третей испанцев, которые планируют путешествовать этим летом, выберут внутренние направления, среди фаворитов – средиземноморское побережье и регион Андалусия", – отмечают эксперты.

Адский летний отдых в Европе 2023

На днях Евроконтроль, отвечающий за управление воздушным движением в Европе, предупредил о повышенной загруженности аэропортов региона и, как следствие, задержках рейсов и больших очередях, в связи с началом пикового сезона летних отпусков. Повлияла на это и война в Украине.

Вместе с тем, туристические эксперты рассказали, как избежать хаоса в аэропортах этим летом. Среди прочего, путешественникам посоветовали избегать коротких стыковок, летать только с ручной кладью, путешествовать по будним дням и в утренние часы.

При этом список самых загруженных направлений в Европе этим летом возглавил хорватский Дубровник, где на одного местного жителя выпадает 36 туристов.

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