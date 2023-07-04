Туристам рассказали о самых загруженных аэропортах Европы этим летом.

Евроконтроль, отвечающий за управление воздушным движением в Европе, предупредил о повышенной загруженности аэропортов региона в связи с началом пикового сезона летних отпусков. Повлияла на это и война в Украине.

Как пишет The Sun, серьезные перегрузки трафика ожидаются во многих ключевых аэропортах Европы, что может привести к задержкам рейсов, особенно в выходные дни и по пятницам в течение всего летнего периода.

"Этим летом в Европе будет сложно, поскольку у нас меньше доступного воздушного пространства из-за войны в Украине и военных нужд", – пояснил генеральный директор Евроконтроля Рауль Медина.

Как уточняет Express, полномасштабное военное вторжение России в Украину привело к сокращению безопасного воздушного пространства в Европе на 20%.

При этом Медина призвал руководство аэропортов внести свою лепту для улучшения ситуации, в частности, обеспечив их достаточным количеством персонала, чтобы избежать очередей на контроле и придерживаться графиков.

Топ-10 самых загруженных аэропортов Европы летом 2023 года

1. Реймс (Франция).

2. Марсель (Франция).

3. Афины (Греция).

4. Будапешт (Венгрия).

5. Лондон (Великобритания) – аэропорты Лутон (LTN), Станстед (STN) и Гатвик (LGW).

6. Барселона (Испания) – аэропорт Барселона Эль-Прат.

7. Брюссель (Бельгия) – аэропорт Шарлеруа.

8. Никосия (Кипр) – аэропорты Ларнака (LCA) и Пафос (PFO).

9. Варшава (Польша) – Варшавский аэропорт имени Шопена (WAW) и аэропорт Варшава-Модлин (WMI).

10. Загреб (Хорватия).

Как сообщал УНИАН, ранее туристические эксперты рассказали, как избежать хаоса в аэропортах этим летом. Среди прочего, путешественникам советовали избегать коротких стыковок, летать только с ручной кладью, путешествовать по будним дням и в утренние часы.

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