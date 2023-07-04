Евроконтроль, отвечающий за управление воздушным движением в Европе, предупредил о повышенной загруженности аэропортов региона в связи с началом пикового сезона летних отпусков. Повлияла на это и война в Украине.
Как пишет The Sun, серьезные перегрузки трафика ожидаются во многих ключевых аэропортах Европы, что может привести к задержкам рейсов, особенно в выходные дни и по пятницам в течение всего летнего периода.
"Этим летом в Европе будет сложно, поскольку у нас меньше доступного воздушного пространства из-за войны в Украине и военных нужд", – пояснил генеральный директор Евроконтроля Рауль Медина.
Как уточняет Express, полномасштабное военное вторжение России в Украину привело к сокращению безопасного воздушного пространства в Европе на 20%.
При этом Медина призвал руководство аэропортов внести свою лепту для улучшения ситуации, в частности, обеспечив их достаточным количеством персонала, чтобы избежать очередей на контроле и придерживаться графиков.
Топ-10 самых загруженных аэропортов Европы летом 2023 года
1. Реймс (Франция).
2. Марсель (Франция).
3. Афины (Греция).
4. Будапешт (Венгрия).
5. Лондон (Великобритания) – аэропорты Лутон (LTN), Станстед (STN) и Гатвик (LGW).
6. Барселона (Испания) – аэропорт Барселона Эль-Прат.
7. Брюссель (Бельгия) – аэропорт Шарлеруа.
8. Никосия (Кипр) – аэропорты Ларнака (LCA) и Пафос (PFO).
9. Варшава (Польша) – Варшавский аэропорт имени Шопена (WAW) и аэропорт Варшава-Модлин (WMI).
10. Загреб (Хорватия).
Как сообщал УНИАН, ранее туристические эксперты рассказали, как избежать хаоса в аэропортах этим летом. Среди прочего, путешественникам советовали избегать коротких стыковок, летать только с ручной кладью, путешествовать по будним дням и в утренние часы.
Вас также могут заинтересовать новости:
- 36 туристов на одного местного жителя: в каких городах Европы самые большие толпы
- Греция, Италия, Хорватия: названы малоизвестные острова Средиземноморья без толп туристов
- От Ирландии до Хорватии: названы самые живописные автомобильные маршруты Европы
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.