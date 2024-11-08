Этот город может предложить туристам множество вариантов для отдыха на любой вкус.

Французский город Ницца, который многие называют столицей Лазурного побережья, признали лучшим направлением мира для сити-брейка, то бишь краткосрочного городского отдыха.

Об это свидетельствуют данные свежего Social Travel Index, авторы которого изучили количество публикаций в TikTok и Instagram, поисковых запросов в Google и рост общего интереса за последние три года к самым посещаемым странам и городам мира.

Возглавившая рейтинг Ницца набрала 8,42 из 10 балла – город занял третье место по количеству постов в TikTok и шестое по количеству постов в Instagram, что доказывает, насколько популярен второй по величине город Франции. Эксперты также отмечают, что Ницца – это идеальный город для пеших прогулок с прекрасными пляжами и великолепными голубыми водами. При этом удачное расположение всего в 13 километрах от Монако и в 30 километрах от Италии дает туристам множество возможностей для исследования за пределами города.

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Второе место досталось британской столице Лондону, у которого 8,17 из 10 баллов – с наибольшим количеством постов в Instagram и вторым показателем по количествоу постов в TikTok. Лондон – многогранный город, в котором каждый найдет себе занятие по душе: от исторических достопримечательностей до фантастических мест для еды и множества вариантов развлечений, отмечают авторы рейтинга.

Замкнул тройку лидеров Париж с 8,06 из 10 баллами – второй по популярности город в Instagram и пятый по популярности в TikTok. Также французская столица набрала почти 50 тысяч поисковых запросов в Google за последние три года. Эксперт отмечают, что Париж олицетворяет изысканность и романтику такими достопримечательностями, как Эйфелева башня и Стена любви, а также может похвастаться фантастическим шопингом и вкусными деликатесами, такими как выпечка, сыр и вино.

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