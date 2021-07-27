В организации признали уникальное местоположение Ницццы и различное влияние, под которым формировался город.

Вслед за курортом Виши в список всемирного наследия ЮНЕСКО попал еще один французский город — известная всем и каждому Ницца.

Об этом сообщили в муниципалитете Ниццы.

Соответствующее решение было принято на 44-й расширенной сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая состоялась 27 июля в Китае.

"Это подтверждает статус Ниццы как архетипа зимнего курорта на Французской Ривьере с ее исключительным местоположением — между морем и горами — и различными влияниями, под которыми сформировалось ее наследие", — заявила в Twitter министр культуры Франции Розелин Башло.

Читайте такжеЮНЕСКО не включила Венецию в список объектов мирового наследия в опасностиТаким образом, число французских культурных и природных объектов в списке всемирного наследия ЮНЕСКО достигло 48.

Стоит отметить, что недавно ЮНЕСКО исключила Ливерпуль из списка всемирного наследия. Он стал третьим городов объектом в истории, который утратил такой статус — ранее эта судьба постигла Долину Эльбы близ Дрездена в Германии и Резерват аравийской антилопы в Омане.

Зато 11 городов из семи европейских городов вошли в транснациональный объект крупные курорты Европы. Также в список ЮНЕСКО попали Цюаньчжоу в Китае, храм Каката - Рудрешвара в Индии, Транс-иранская железная дорога в Иране и ландшафт искусств и наук Paseo del Prado и Buen Retiro в Испании.

Автор: Станислав Кожемякин