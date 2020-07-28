Мировой туризм потерял 320 миллиардов долларов из-за пандемии коронавируса

Убытки в три раза больше, чем во время глобального экономического кризиса 2008-2009 годов.

Пандемия COVID-19 сильно повлияла на международный туризм, его убытки достигли 320 млрд американских долларов, а количество туристов сократилось на 300 млн человек.

Об этом сообщает Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO), передает ТСН.иа.

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Убытки в три раза больше, чем во время глобального экономического кризиса 2008-2009 годов. Сократилось также количество туристических поездок за границу. Так, в период с января по май 2020 года люди стали путешествовать в другие страны на 56% реже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Меньше всего поездок совершили в мае - на 98% меньше, чем в этом же месяце 2019 года.

Текущая ситуация в туристической сфере ставит под угрозу миллионы жизней и доходов людей, отмечают в туристической организации ООН.

В то же время наблюдается осторожное изменение тенденции к путешествиям. Особенно в Северном полушарии, а также после открытия границ Шенгенской зоны с 1 июля для граждан стран ЕС и людей с видом на жительство в них.

Как сообщал УНИАН, министерство здравоохранения Украины обнародовало обновленные данные по количеству активных случаев коронавируса за рубежом, согласно которым некоторые открыты для украинских туристов страны, такие как Албания и Болгария, отошли к "красной зоны".

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