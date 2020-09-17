Обнаружение больных только на основании симптомов оказалось неэффективным.

Власти США с 14 сентября отменили обязательную проверку здоровья для пассажиров, которые прилетели из стран риска.

Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), передает avianews.com.

Раньше самолеты из Китая, Ирана, Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии должны были приземляться в одном из 15 определенных властями аэропортов для проверки состояния здоровья пассажиров.

Однако, в США решили отказаться от этой практики, поскольку обнаружение больных только на основании симптомов оказалось неэффективным. Это связано с тем, что люди с коронавирусом могут не иметь лихорадки или симптомов во время проведения проверки или же иметь симптомы средней степени.

Но вирус может передаваться от людей, не имеющих симптомы или от тех, у кого симптомы еще не появились.

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Новые меры предусматривают образовательные меры для пассажиров, добровольное предоставление контактной информации, возможный 14-дневный карантин для прилетевших из зоны риска и тренировку сотрудников пунктов пункта пропуска через границу для того, чтобы они могли выявлять заболевших.

Также меры включают развитие сети пунктов тестирования на коронавирус совместно с иностранными партнерами.

Как отмечает avianews.com, сейчас ряд стран в рамках борьбы с распространением коронавируса ввели обязательный карантин для въезжающих в страну или требуют предъявить справку о тестировании на коронавирус.

К примеру, в аэропорту Франкфурта Lufthansa совместно с CENTOGENE проводят тестирование пассажиров на коронавирус методом ПЦР. В июле и августе центр проверял в среднем 4,5 тыс. человек в день. При этом за последние шесть недель тест оказался позитивным у 1% пассажиров.

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Автор: УНИАН