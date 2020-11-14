Меры начали действовать уже с полуночи 14 ноября на всей территории Черногории и продлятся до 1 декабря, с возможностью продления.

Правительство Черногории одобрило новые меры по борьбе с эпидемией коронавируса, среди которых - комендантский час и запрет междугородних поездок в выходные дни.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на CDM.

Меры начали действовать уже с полуночи 14 ноября на всей территории Черногории до 1 декабря, с возможностью продления.

Комендантский час будет действовать с 9 вечера до 5 утра. В этот период людям запрещено выходить из дома, кроме как по важным причинам - как работа, получение медицинской помощи или помощь близким.

Вводится запрет ходить в гости - кроме как домой к своим родным. Передвигаться по улице можно группами не более 4 человек.

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Магазины и заведения питания должны будут закрываться в 8 вечера. При этом рестораны должны контролировать, чтобы люди на входе дезинфицировали руки, снимали маску только на время еды и сидели за столами группами не более 4 человек. Столы должны стоять на расстоянии не менее 2 метров и быть разделены органическим стеклом.

Спортзалы не закрывают, но запрещены тренировки группами, а количество посетителей должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров.

В выходные дни будет запрещено выезжать за пределы своих муниципалитетов - с теми же исключениями, что и для комендантского часа.

Все частные празднования, церемонии и религиозные собрания запрещаются. Службы в церквях можно будет проводить только без верующих.

Министр здравоохранения Кенан Храпович заявил, что людям нужно проявить больше ответственности, так как часть граждан обходят ограничения.

"Люди из городов, где бары закрыли, едут в другие города. Это пример личной безответственности. Я уверен, что уже каждый из вас знает по крайней мере кого-то, кто заболел коронавирусом и даже потерял близких... Сейчас не время политизировать на этом. Нужно понимать, в какой ситуации мы оказались, и соблюдать эти очень простые правила", - заявил он.

Директор Института общественного здоровья Бобан Мугоша сказал, что ситуация в стране становится "драматической" и специалисты уже считают необходимым вводить жесткий локдаун.

В течение последней недели суточный прирост заражений короновирусом в Черногории составлял от около 600 до более 800 случаев. Население страны - около 622 тысяч человек.

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Автор: УНИАН