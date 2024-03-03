Отправляясь весной в Таиланд, Египет и на Мальдивы, можно неплохо сэкономить на отелях.

Одно из золотых правил бюджетного туриста – правильный выбор сезона для отдыха на том или ином направлении, благодаря чему можно посетить даже самые популярные направления по доступной цене.

Например, ни для кого не секрет, что посещение таких популярных мест как Барселона или Париж в топ-сезон, летом или на Рождество, обходится дороже всего, поскольку повышенный спрос влечет за собой и повышение цен. Для более экзотических направлений также действуют определенные "сезонные лайфхаки".

Издание Travel Off Path со ссылкой на данные компании Bounce назвало четыре популярных туристических направления, для многих людей являюющихся "местом отдыха мечты", которые выгоднее всего посещать весной.

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1. Чиангмай, Таиланд. Этот культурный центр, с любовью прозванный Таиландом "жемчужиной Севера", никак нельзя пропустить, если вы хотите познакомиться с лучшими традициями тайской культуры – от богато украшенных храмов до ночных рынков, заполненных торговцами всевозможными изделиями ручной работы.

Данные Bounce показывают, что дороже всего отели в Чиангмае обходятся в декабре, а дешевле всего – в мае, когда можно сэкономить до 73,5%. И хотя в мае в Таиланде жарче чем зимой, этот месяц имеет целый ряд преимуществ. Например, приехав ближе к концу апреля или в мае, можно будет избежать толп туристов и неприятного сезона горения. Дело в том, что с февраля по апрель на севере Таиланда фермеры поджигают поля, сжигая излишки урожая и создавая дымное загрязнение воздуха, которое закрывает вид на горы и может раздражать дыхательную систему. К маю же ранние дожди обычно смывают загрязнение воздуха.

2. Пхукет, Таиланд. На другом географическом конце Таиланда находится одно из самых популярных пляжных направлений в мире – культовый Пхукет. В целом, отдых на этом острове обходится дороже, чем посещение Чиангмая, поскольку это более туристическое направление, но приехав в мае можно сэкономить на отелях до 73%.

В Пхукете туристов ждут инстаграмные голубые воды, множество ресторанов и спа-центров, а также жилье на любой вкус и бюджет – от хостелов до роскошных отелей. Также Пхукет является идеальным место для гастротуристов, которые хотят по-настоящему насладиться местноц кухней.

3. Каир, Египет. С февраля по июль цены на отели в Каире падают на 76%. И если лето считается слишком жарким для посещения этой жемчужины Ближнего Востока, являющейся домом для домом для таких достопримечательностей, как Большой Сфинкс и пирамиды Гизы, весна – отличное места для визита сюда. Дневная температура обычно составляет +25-32 градусов по Цельсию, а толп туристов в этом времяы здесь меньше.

Также в столице Египта доступны развитая кулинария, оживленная ночная жизнь и экзотические базары, где можно провести день за покупками. Что касается вопросов безопасности, то одиночным путешественникам, у которых все же возникают определенные опасения, советуют заказывать групповые туры с гидом.

4. Мале, Мальдивы. Когда-то эти потрясающие острова были экзотическим местом, которое могли посетить лишь немногие, но теперь они стали более доступными благодаря расширению авиасообщения. При этом после высокого зимнего сезона цены на отели в Мале в период с января по август падают на 85%.

Эти острова невероятно красивы и известны своими знаменитыми надводными бунгало, кристально голубой водой и разнообразной морской жизнью. Туристов здесь ждут захватывающие дух закаты, ныряние среди коралловых рифов и затонувших кораблей, а еще отдых на пустых белых пляжах. Дополнительные преимущества посещения Мальдив весной включают лучшую видимость для подводного плавания и лучшие волны для серферов.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты также составили топ-5 самых дешевых городов Европы для посещения весной 2024 года. Возглавила его болгарская столица София.

Также были названы города Европы с самым дешевым и самым дорогим жильем на Airbnb. Оказалось, что самые выгодные цены на проживание туристам предлагает польская столица Варшава, а самые высокие – шотландский Эдинбург.

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