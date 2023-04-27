65% туристов, которые путешествуют за границу, используют сразу несколько лайфхаков каждый раз, когда ищут в Интернете информацию о поездках.

Примерно две трети туристов прибегают к различного рода хитростям, чтобы как-то сэкономить при бронировании отдыха.

Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом FlightsFinder, 65% туристов, которые путешествуют за границу, используют сразу несколько лайфхаков каждый раз, когда ищут в Интернете информацию о поездках. При этом 16% встают пораньше, чтобы первыми воспользоваться распродажами, которые начинаются с самого утра, пишет The Sun.

Кроме того, в погоне за лучшими предложениями многие туристы используют настройки уведомлений для отслеживания цен на авиабилеты, чистят "куки" и оформляют подписку на специальные рассылки.

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Также среди популярных лайфхаков – сверка стоимости билетов "в один конец" или "туда-обратно" (24%) и использование режима "инкогнито" в браузере, чтобы скрыть предыдущие поиски (23%).

В среднем туристы, желающие сэкономить, начинают планировать отпуск за границей за пять месяцев и одну неделю до поездки. Главным приоритетом путешественников является размещение (49%), а затем то, какая будет погода (31%).

В то же время 74% считают, что бронирование места для отдыха по наиболее выгодным ценам сравнимо с азартными играми, где многое зависит скорее от удачи, чем от умений.

При этом 23% признались, что испытывают стресс из-за постоянных мыслей о том, как бы сэкономить при бронировании поездки.

"Проблема, с которой сталкиваются потребители, заключается в том, чтобы решить, какие лайфхаки действительно стоят затраченных усилий, а какие нет", – констатировал представитель FlightsFinder.

25 популярных лайфхаков, чтобы сэкономить на отдыхе

1. Сравнивайте цены на разные даты.

2. Сверяйте разные рейсы в один день.

3. Оплачивайте билеты банковской картой.

4. Бронируйте отель напрямую, а не через сторонний сайт.

5. Путешествуйте налегке, чтоб не платить за багаж.

6. Ищите авиабилеты не позднее, чем за 6-8 недель до поездки.

7. Не пренебрегайте пакетными предложениями.

8. Сравнивайте несколько сайтов для сравнения цен.

9. Сравнивайте цены на сайтах нескольких авиакомпаний напрямую.

10. Бронируйте авиабилеты на "межсезонье" в том месте, куда вы едете.

11. Избегайте совпадения путешествиями с датами школьных каникул.

12. Удаляйт ефайлы cookie из браузера при возобновлении поиска авиабилетов или отелей.

13. Сравнивайте два отдельных рейса "в один конец" с рейсом "туда-обратно".

14. Сравните предложения от нескольких туристических агентств напрямую.

15. Используйте режим "приватный" или "инкогнито" в своем браузере, чтобы скрыть из поиска, что вы уже просматривали эти рейсы.

16. Забронируйте рейс в менее загруженный аэропорт.

17. Летайте ночью, чтобы сократить расходы.

18. Настройте оповещения, чтобы получать уведомления о снижении цен.

19. Подпишитесь на программы лояльности для часто летающих пассажиров.

20. Подпишитесь на рассылку новостей о предложениях авиакомпаний.

21. Рассмотрите различные варианты пересадки, чтобы снизить стоимость поездки в целом.

22. Вставайте пораньше, чтобы воспользоваться более дешевыми билетами, которые продаются в начале дня.

23. Сравните цены в разных валютах.

24. Ищите "скрытые" билеты (когда вы покупаете билет с намерением выйти на промежуточной остановке, а не в конечном пункте назначения).

25. Изучите, не дешевле ли рейс "туда-обратно", чем желаемый рейс в один конец – тогда вы покупаете билет "туда-обратно" и выбрасываете обратный.

К слову, вы можете проверить, насколько вы экономны при бронировании отдыха, пройдя небольшой тест.

Как сообщал УНИАН, ранее туристические эксперты дали несколько полезных советов, как избежать хаоса в аэропортах этим летом, ведь предстоящий сезон обещает быть одним из самых загруженных за всю историю наблюдений.

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