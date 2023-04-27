Примерно две трети туристов прибегают к различного рода хитростям, чтобы как-то сэкономить при бронировании отдыха.
Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом FlightsFinder, 65% туристов, которые путешествуют за границу, используют сразу несколько лайфхаков каждый раз, когда ищут в Интернете информацию о поездках. При этом 16% встают пораньше, чтобы первыми воспользоваться распродажами, которые начинаются с самого утра, пишет The Sun.
Кроме того, в погоне за лучшими предложениями многие туристы используют настройки уведомлений для отслеживания цен на авиабилеты, чистят "куки" и оформляют подписку на специальные рассылки.
Также среди популярных лайфхаков – сверка стоимости билетов "в один конец" или "туда-обратно" (24%) и использование режима "инкогнито" в браузере, чтобы скрыть предыдущие поиски (23%).
В среднем туристы, желающие сэкономить, начинают планировать отпуск за границей за пять месяцев и одну неделю до поездки. Главным приоритетом путешественников является размещение (49%), а затем то, какая будет погода (31%).
В то же время 74% считают, что бронирование места для отдыха по наиболее выгодным ценам сравнимо с азартными играми, где многое зависит скорее от удачи, чем от умений.
При этом 23% признались, что испытывают стресс из-за постоянных мыслей о том, как бы сэкономить при бронировании поездки.
"Проблема, с которой сталкиваются потребители, заключается в том, чтобы решить, какие лайфхаки действительно стоят затраченных усилий, а какие нет", – констатировал представитель FlightsFinder.
25 популярных лайфхаков, чтобы сэкономить на отдыхе
1. Сравнивайте цены на разные даты.
2. Сверяйте разные рейсы в один день.
3. Оплачивайте билеты банковской картой.
4. Бронируйте отель напрямую, а не через сторонний сайт.
5. Путешествуйте налегке, чтоб не платить за багаж.
6. Ищите авиабилеты не позднее, чем за 6-8 недель до поездки.
7. Не пренебрегайте пакетными предложениями.
8. Сравнивайте несколько сайтов для сравнения цен.
9. Сравнивайте цены на сайтах нескольких авиакомпаний напрямую.
10. Бронируйте авиабилеты на "межсезонье" в том месте, куда вы едете.
11. Избегайте совпадения путешествиями с датами школьных каникул.
12. Удаляйт ефайлы cookie из браузера при возобновлении поиска авиабилетов или отелей.
13. Сравнивайте два отдельных рейса "в один конец" с рейсом "туда-обратно".
14. Сравните предложения от нескольких туристических агентств напрямую.
15. Используйте режим "приватный" или "инкогнито" в своем браузере, чтобы скрыть из поиска, что вы уже просматривали эти рейсы.
16. Забронируйте рейс в менее загруженный аэропорт.
17. Летайте ночью, чтобы сократить расходы.
18. Настройте оповещения, чтобы получать уведомления о снижении цен.
19. Подпишитесь на программы лояльности для часто летающих пассажиров.
20. Подпишитесь на рассылку новостей о предложениях авиакомпаний.
21. Рассмотрите различные варианты пересадки, чтобы снизить стоимость поездки в целом.
22. Вставайте пораньше, чтобы воспользоваться более дешевыми билетами, которые продаются в начале дня.
23. Сравните цены в разных валютах.
24. Ищите "скрытые" билеты (когда вы покупаете билет с намерением выйти на промежуточной остановке, а не в конечном пункте назначения).
25. Изучите, не дешевле ли рейс "туда-обратно", чем желаемый рейс в один конец – тогда вы покупаете билет "туда-обратно" и выбрасываете обратный.
К слову, вы можете проверить, насколько вы экономны при бронировании отдыха, пройдя небольшой тест.
Как сообщал УНИАН, ранее туристические эксперты дали несколько полезных советов, как избежать хаоса в аэропортах этим летом, ведь предстоящий сезон обещает быть одним из самых загруженных за всю историю наблюдений.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Глава Ryanair анонсировал подорожание "летних" авиабилетов
- Wizz Air вводит "подписку" на авиабилеты: что это за услуга
- Дешевые полеты под угрозой: ЕС сделал шаг навстречу повышению цен на авиабилеты
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.