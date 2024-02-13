Самым бюджетным туристическим городом Европы признали болгарскую столицу Софию, где один день обходится в среднем в 36,9 долларов.

Немало путешественников считают весну лучшим временем для путешествий, ведь всегда приятно устроить себе приятную перезагрузку после изматывающей мрачной зимы. К тому же, весна считается межсезоньем, а в это время на популярных направлениях традиционно намного меньше туристов, чем в топ-сезон. Это не только делает города менее переполненными людьми, но и снижает цены.

Издание Travel Off Path составило топ-5 самых дешевых городов Европы для посещения весной 2024 года, основываясь на дневном индексе цен от Statista.

На самом деле рейтинг возглавила украинская столица Киев, где ежедневные расходы оцениваются в 37,27 долларов США. Однако мы все прекрасно понимаем, что рекомендовать Киев для туристического посещения в условиях войны точно не будет хорошей идеей. Потому рейтинг решили начать с города, занявшего вторую строчку в индексе.

Видео дня

1. София, Болгария. Не так давно Европейская ассоциация турагентов и туроператоров (ECTAA) выбрала Болгарию приоритетным направлением для продвижения среди туристов в 2024 году. И одна из причин этому – богатое разнообразие вариантов отдыха при минимальных ценах. По данным Statista, день в болгарской столице обойдется в среднем в 36,9 долларов.

Как отмечает Travel Off Path, в это время года Болгария особенно прекрасна: температура колеблется от 15°C до 20°C – и это идеальная весенняя погода.

2. Бухарест, Румыния. День в румынской столице обходится в 41,97 долларов. Бухарест нередко называют "Парижем Восточной Европы", но на самом деле оба города обладают уникальным очарованием. Бухарест предлагает туристам потрясающие достопримечательности, такие как Румынский Атенеум, район Липскань и парк Херастрау.

3. Краков, Польша. Ежедневные расходы во втором по величине польском городе оцениваются в 47,19 долларов. Город, который нерезко оказывается в тени столицы Варшавы, также может предложить гостям огромное количество достойных внимания достопримечательностей. Что посмотреть в Кракове, читайте в нашем большом материале.

4. Будапешт, Венгрия. День в венгерской столице обходится в среднем в 48,7 долларов. Город, который называют "Жемчужиной Дуная", может предложить туриста не только роскошные архитектурные достопримечательности, но и знаменитые термы, где можно хорошенько расслабиться. Что посмотреть в Будапеште, читайте в нашем большом материале.

5. Сараево, Босния и Герцеговина. В боснийской столицы можно уложить свои ежедневные расходы в 49,59 долларов, что делает Сараево идеальным городом для путешественников, которые хотят познакомиться с богатой историей и культурой региона при ограниченном бюджете.

Как сообщал УНИАН, ранее FTN News со ссылкой на результаты свежего исследования European Nightlife Index определило города Европы с самым дешевым и самым дорогим жильем на Airbnb.

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