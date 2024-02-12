Самые высокие средние цены на Airbnb были зафиксированы в шотландском Эдинбурге.

Польская столица Варшава предлагает туристам самые выгодные цены на проживание в жилье, арендованном через сервис Airbnb.

Как пишет FTN News со ссылкой на результаты свежего исследования European Nightlife Index, средняя стоимость аренды апартаментов в этом городе составляет 74,32 евро.

А вот самые высокие цены в Европе на жилье через Airbnb были зафиксированы в шотландской столице Эдинбурге, где одна ночь обойдется в среднем в 198,8 евро.

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Топ-5 городов Европы с самыми дешевыми ценами на Airbnb

1. Варшава, Польша (74,32 евро).

2. Стамбул, Турция (76,25 евро).

3. Братислава, Словакия (78,3 евро).

4. Краков, Польша (83,34 евро).

5. Будапешт, Венгрия (89,9 евро).

Топ-5 городов Европы с самыми высокими ценами на Airbnb

1. Эдинбург, Шотландия (198,8 евро).

2. Венеция, Италия (194,16 евро).

3. Лондон, Англия (193,24 евро).

4. Париж, Франция (187,7 евро).

5. Амстердам, Нидерланды (180,6 евро).

Как сообщал УНИАН, ранее исследование потребительской группы Which? показало, что в целом номера в отелях обходятся дешевле, чем проживание в арендованных на Airbnb апартаментах. Тем не менее, в данном случае речь шла скорее о стоимости проживания для одного человека – для больших групп ситуация выглядит несколько иначе.

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