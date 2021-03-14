Китай с 15 марта упростит въезд для иностранцев, которые вакцинировались от COVID-19 препаратами китайского производства.
Читайте такжеSkyUp весной запустит рейсы из Харькова и Запорожья в СтамбулОб этом сообщается на сайте уполномоченного МИД Китая в Гонконге.
Иностранцам и членам их семей, которые посещают материковую часть Китая для возобновления работы и производства, нужно лишь предоставить документы, необходимые до пандемии COVID-19.
Новые правила касаются и владельцев карт для деловых поездок АТЭС.
Упрощение оформления виз применяется только к заявителям, которые получили две дозы вакцины китайского производства, или одну дозу, но не позднее, чем за 14 дней до подачи заявления, а также имеют сертификат о прививках.
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