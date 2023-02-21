В воздушное пространство Китая из-за западных санкций не могут попасть самолеты из РФ с двойной регистрацией и из санкционного списка Минторга США.

Китай отказывается пускать в свое воздушное пространство более половины самолетов российских авиакомпаний из-за западных санкий, введенных против гражданской авиации РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

Как пишет РБК со ссылкой на копию письма президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна главе Минтранса РФ Виталию Савельеву, в частности, российские авиакомпании не могут выполнять рейсы в Китай на воздушных судах, которые не исключены из бермудского реестра (свыше 480 самолетов) или находятся в санкционном списке Минторга США (более 170).

Отмечается, что с мая 2022 года Китай не пускает в свое воздушное пространство самолеты с двойной регистрацией. По состоянию на февраль 2022 года большинство импортных самолетов российских авиакомпаний были зарегистрированы на Бермудах и в Ирландии. И хотя после введения западных санкций россияне попытались их незаконно перерегистрировать в России, они все равно остались в иностранных реестрах как было изначально. К тому же воздушные суда, которые находятся в перечне американского Минторга, запрещено заправлять, обслуживать и ремонтировать. Более того, полетам в Китай могут помешать в том числе околосанкционные ограничения на работу с российскими авиакомпаниями со стороны местных аэропортов и провайдеров услуг, говорит старший директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Игорь Смирнов.

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Кроме того, пишет издание, есть проблемы и с выполнением полетов в Китай на воздушных судах российского производства, в первую очередь Superjet, которые ранее в эту страну не летали (в чем именно заключаются проблемы, в письме не уточняется).

Помимо этого, из-за невозможности выполнять рейсы в том количестве, которое было у российских перевозчиков до пандемии COVID-19, будут утрачены "исторические" слоты (временные интервалы на прилет и вылет рейса), которые крайне дефицитны в китайских аэропортах. Это может привести к сложностям при восстановлении перевозок, говорится в письме. Поскольку речь идет именно об "исторических" слотах, возможно, у некоторых российских перевозчиков есть опасения обнуления ранее согласованных разрешений в пиковые периоды по инициативе китайских аэропортов либо их перераспределения в пользу конкурентов, добавляет авиаэксперт Григорий Померанцев.

Проблемы российских авиакомпаний после 24 февраля 2022 года

Многие страны мира ввели жесткие санкции против российской гражданской авиации после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. В частности, страны массово закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, а иностранные авиаперевозчики – прекратили летать в Россию. Кроме того, было остановлено действие сертификатов годности самолетов российских авиакомпаний.

Одновременно крупнейшие международные компании прекратили страхование и обслуживание самолетов российских авиакомпаний, в результате чего последние остались без импортных деталей. В итоге, за 2022 год сразу девять российских авиакомпаний прекратили полеты из-за санкций. Также участились случаи поломок самолетов авиаперевозчиков из РФ.

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