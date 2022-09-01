Кипр не входит в Шенгенское соглашение, а потому может самостоятельно формировать визовую политику по отношению к гражданам России.

Кипр решил оставить визовые отношения с Россией на прежнем уровне, вопреки решению ЕС отменить упрощенный режим выдачи виз россиянам.

Об этом пишет Philenews со ссылкой на заявление представителя МИД Кипра Димитриса Димитриу.

По его словам, данная мера в основном касается стран-членов ЕС, входящих в Шенгенскую зону, потому Кипр, который не входит в Шенгенское соглашение, может самостоятельно формировать визовую политику по отношению к гражданам России.

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Он подчеркнул, что принятое в Праге решение об отмене упрощенного визового режима между Россией и странами ЕС не означает прекращения или запрета на выдачу россиянам кипрских национальных виз (которые позволяют им посещать только Кипр, но не дают право ездить за пределы острова – ред.).

Также отмечается, что на заседании в Праге 31 августа 2022 года министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис оказался одним из тех, кто отстаивал позицию против введения ограничений в отношении всех граждан России и выступал за поддержание контактов с гражданским обществом РФ. Одновременно он призвал ЕС уделить должное внимание действиям Турции, которые помогают России обходить западные санкции.

Отметим, на Кипре проживает довольно обширная российская диаспора, россияне в последние годы активно скупали там недвижимость, в том числе в обмен на ВНЖ. Также граждане России составляют основную часть туристов на этом средиземноморском острове.

Россияне на Кипре не стесняются агрессивно демонстрировать свои политические взгляды. Одна из последних массовых акций на Кипре прошла 22 августа в День государственного флага России, в ходе которой у группы россиян произошел конфликт с украинкой.