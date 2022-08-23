Ее взяли под стражу по обвинению в нападении, употреблении алкоголя в публичном месте, владении оружием и нарушении общественного порядка.

На Кипре полицейские прибрежного города Ларнака арестовали 55-летнюю гражданку Украины.

Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции и местных СМИ, гражданка Украины подошла якобы с ножом в руках к группе из почти двух десятков россиян, которые держали флаги РФ.

Граждане страны-агрессора собирались разъезжать на автомобилях по городу, празднуя день российского флага.

Украинку взяли под стражу по обвинениям в нападении, употреблении алкоголя в публичном месте, владении оружием и нарушении общественного порядка.

Как известно, на Кипре живут тысячи украинцев и россиян. Добавляется, что перед инцидентом небольшая группа граждан России собралась в городе Лимасол с символами российской агрессии Z.

Напомним, в Германии неадекватная россиянка набросилась на украинку с ребенком. Нападающая назвала себя "коренной немкой" и заявила, что Россия скоро протянется "от Москвы до Мюнхена".

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