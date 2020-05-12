Один в поле: в Швеции во время карантина открыли необычный ресторан (видео)

Во время карантина в Швеции рестораны продолжали работать.

В Швеции во время карантина открыли ресторан для одного гостя.

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Как говорится в сюжете ТСН, расположен он в сельской местности, за три сотни километров от Стокгольма. Столик и один стул стоят прямо посреди поля, а еду гость получает из окна кухни в специальной корзине.

Владельцы уверены, что сочетание красивой природы и вкусностей будет пользоваться спросом, поэтому намерены не закрывать заведение в течение лета.

Отметим, во время карантина в Швеции рестораны продолжали работать.