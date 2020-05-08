Newsweek: Швеция без карантина опередила соседей по количеству смертей от коронавируса

Шведские чиновники засомневались в правильности решения не вводить жесткий карантин в стране.

Количество случаев заражения коронавирусом в Швеции достигло по меньшей мере 23918. При этом 2941 человек умерли, согласно последним данным министерства здравоохранения страны.

"Мы приближаемся к трем тысячам погибших, это ужасно большая цифра", - сказал главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Как пишет Newsweek, Тегнелл был одним из руководителей реакции на пандемию COVID-19 в Швеции. Ранее он защищал решение страны не вводить карантин. Но теперь он признал, что "не уверен", была л стратегия без каких-либо ограничений лучшим выбором.

"Я абсолютно не уверен. Мы все постоянно об этом думаем", - сказал Тегнелл шведской газете Aftonbladet.

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Среди последних жертв - 10-летний ребенок. Однако, пока не известно, был ли вирус SARS-CoV-2 причиной смерти в данном случае. Тегнелл сказал Aftonbladet, что коронавирус представляет минимальную угрозу для детей. Он много раз подчеркивал, что в мире почти нет случаев заражения среди детей. А те, кто умер после заражения, имели тяжелые осложнения. Издание пишет, что вопреки утверждению эпидемиолога и факту, что в Швеции действительно немного случаев заражения среди детей до 18 лет, в стране все же зафиксирована заболеваемость среди детей. По меньшей мере 118 случаев касаются 9-летних жителей страны, еще 282 - дети от 10 до 18 лет.

На данный момент, Швеция имеет самое большое количество зараженных и мертвых среди стран Скандинавии. В соседних Дании, Норвегии и Финляндии зафиксировано 10281, 7996 и 5573 случаев соответственно. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. В соответствии с моделью прогнозирования Команды реагирования на COVID-19 Имперского колледжа Лондона, до 11 мая ежедневное количество смертей в Швеции достигнет 150 человек. А по итогам недели потери страны составят 1060 человек.

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Вместе с тем, Швеция остается одной из немногих стран в Европе, которые не ввели жесткий карантин, выбрав стратегию по обретению "коллективного иммунитета" путем увеличения количества людей, которые контактировали с вирусом, с целью не допустить второй волны заражения. Но такой вектор вызвал критику со стороны других стран.

Сейчас в Швеции действуют определенные ограничения из-за пандемии, которые включают запрет собираться больше 50 человек. Также гражданам советуют избегать поездок без острой необходимости и контактов со старшими людьми. Однако, можно ходить в рестораны, бары, кафе, ночные клубы. Старшая школа и университеты закрыты. А обучение перенесено в интернет. Однако, классы для детей до 16 лет продолжают работать в обычном режиме.