Этот остров не переполнен туристами, а проживает на нем менее 6 тысяч человек.

Хорватия известна тем, что имеет много летних курортов. Несмотря на то, что есть такие города, как Дубровник и Сплит, которые нравятся посетителям зимой, существуют менее исследованные регионы, где можно увидеть живописную красоту без больших толп, пишет Express.

Речь идет об одном волшебном маленьком острове Корчула, который занял второе место в перечне самых недооцененных направлений Хорватии по версии VIP Holiday Booker.

Всего на острове проживает 5 950 человек. Также на Корчуле есть одни из самых чистых вод в Адриатике со многими галечными пляжами и уединенными бухтами.

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Самыми популярными пляжами являются Лумбарда, Ваджа и Билин Зал, который находится возле города.

Также остров покрыт виноградниками, оливковыми рощами и сосновыми лесами, благодаря чему он становится раем для тех, кто обожает природу. Кроме того, Корчула идеально подходит для пеших и велосипедных прогулок, чтобы насладиться видами Адриатики и близлежащих островов.

Кроме того, в городе Корчула есть средневековые городские стены и несколько оборонительных башен. Самой известной из них является башня Святого Блеза, с которой открывается вид на город и море.

В частности туристы были поражены красотой этого острова, а на Tripadvisor отметили его пешеходную доступность и исторический шарм.

"Корчула удивительная! Нам очень понравился день, когда мы гуляли по острову, и мы узнали, что Марко Поло (известный купец и путешественник - УНИАН), возможно, происходил отсюда, поскольку при его жизни Корчула была частью Венеции", - отметил один из посетителей.

Другой турист написал:

"Прекрасный остров у побережья Хорватии. Мы прибыли на пароме TP Line из Дубровника (два часа). Старый город Корчулы удивительный. Старинные здания, окруженные каменной стеной. Потрясающий вид на море и много маленьких общественных пляжей".

Другие советы туристам

Также был назван городок в Италии, где можно насладиться теплом перед новогодними праздниками. Речь идет о городке Чефалу, который находится на северном побережье Сицилии.

Кроме того, стало известно о городке в Германии, который известен своими вкусными пряниками и рождественской ярмаркой. Этот город имеет и несколько достопримечательностей, которые обязательно следует посетить.

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