Прекрасные пляжи не являются единственной причиной для посещения этого живописного итальянского городка.

Южная Италия предлагает немало интересных направлений для отпуска. Идеальным местом для отдыха перед началом праздничного сезона является Сицилия, которую мало кто считает "зимним" направлением.

Как пишет Express, многие прибрежные населенные пункты в той местности продолжают наслаждаться теплой погодой даже в конце ноября. В частности, вашего внимания стоит городок Чефалу, расположенный на северном побережье Сицилии. Это одно из самых захватывающих мест на полуострове.

Благодаря мягкому климату Чефалу может стать идеальным местом для отпуска в ноябре и в начале зимы.

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Спьяджия-ди-Чефалу, самый популярный пляж города, обычно переполнен туристами летом. Однако визит туда в ноябре – начале декабря позволит путешественникам насладиться золотистым песком и прозрачной голубой водой в менее переполненной среде. Правда, купаться может быть слишком холодно.

Но прекрасные пляжи Чефалу не являются единственной причиной для посещения этого живописного итальянского городка. Извилистые улочки и красные черепичные крыши придают ему средневекового шарма, а его старый город полон характера. История Чефалу достигает тысячелетней давности – его название даже происходит от древнегреческого термина, означающего "мыс".

Где отдохнуть зимой в Европе

Если вы хотите сполна ощутить Рождество по-европейски, вам стоит посетить один немецкий город. Он известен тем, что является родиной пряника "лебкухен".

Речь идет о Нюрнберге. С 29 ноября по 24 декабря там также будет работать известная рождественская ярмарка. Там можно найти все: как традиционные рождественские украшения, так и черничный глинтвейн и многое другое.

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