Согласно новому правилу, люди, которые получили отрицательный тест на COVID-19, не будут проходить карантин. Однако тест должен проводиться в течение 48 часов перед пересечением границы.

Правительство Польши отменило требование 10-дневной самоизоляции для людей, которые возвращаются из-за границы.

Читайте такжеПутешествия во время пандемии: названы самые популярные среди украинцев страныОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Zet. В конце 2020 года был введен обязательный 10-дневный карантин по возвращении в Польшу (за небольшим исключением) для людей, пересекающих внешнюю границу ЕС, а также для тех, кто путешествует общественным транспортом (в том числе поездом или самолетом).

Теперь правительство отменило это требование. Однако путешественники должны отвечать одному требованию. Согласно новому правилу, люди, которые получили отрицательный тест на COVID-19, будут освобождены от обязанности карантина после пересечения границы. Тест должен проводиться в течение 48 часов перед пересечением границы. Это означает, что тест необходимо проводить за рубежом.

Новые правила применяются с 23 января.

Ранее польская туристическая отрасль призвала заменить карантин тестами. Карантин был неприемлемым условием для клиентов туристических агентств. И хотя это частичный успех - туроператоры призвали заменить 10-дневную изоляцию тестами по возвращении в страну.

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Автор: УНИАН