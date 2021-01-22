Правительство страны на следующей неделе определится как упростить въезд для туристов.

С 1 февраля Грузия возобновляет регулярное авиасообщение. Допуск полетов произойдет с учетом мер безопасности и медицинских протоколов.

Читайте такжеОтдых в Грузии снова отменяется: местные власти опять продлили ограничения на международные авиарейсыОб этом сообщила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава, передает информационное агентство "Новости-Грузия".

"С 1 февраля мы приняли решение допустить регулярные рейсы. Что означает, что все авиакомпании, осуществляющие регулярные рейсы, или новые компании смогут летать в Грузии с определенной регулярностью", - отметила Турнава.

Она также добавила, что правительство на следующей неделе определится как упростить въезд в Грузию для туристов.

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Автор: София Безверхая