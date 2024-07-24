Летний рост заболеваемости Covid-19 в Греции связывают с тем, что люди стараются прятаться от сильной жары в помещениях, где вирус передается гораздо эффективнее.

Экстремальная жара в Греции продолжает портить летний курортный сезон, и теперь она привела к еще одному неожиданному негативному последствию.

Как пишет The Independent, туристов, собирающихся этим летом на отдых в Грецию, предупредили о всплеске случаев заболевания новым вариантом коронавируса FLiRT за последние 20 дней.

В своем последнем отчете Национальная организация общественного здравоохранения Греции сообщила, что в последнее время в стране наблюдается рост числа госпитализаций из-за Covid-19: с 8 по 14 июля 2024 года были госпитализированы 669 новых пациентов, что на 44% больше, чем в предыдущие четыре недели. Также было зарегистрировано 26 смертей от Covid.

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Летний рост заболеваемости "короной" в Греции связывают с тем, что люди стараются прятаться от сильной жары в помещениях, где вирус передается гораздо эффективнее.

На фоне этого в некоторых греческих больницах уже начали вводить обязательное ношение масок, а также ограничивать количество посетителей, требуя от них также негативный экспресс-тест на коронавирус.

Что известно о вариантах коронавируса FLiRT и LB.1

Британские эксперты в области здравоохранения предполагают, что на FLiRT и LB.1 не действует иммунитет, заработанный после вакцинации ныне существующими препаратами от Covid-19 или заболевания другими штаммами вируса, поскольку он постоянно мутирует.

Симптомы вариантов FLiRT и LB.1 в целом аналогичны симптомам более ранних штаммов Covid-19: лихорадка, кашель, усталость, потеря вкуса и обоняния, боль в горле, боли в мышцах, одышка, головная боль и насморк.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения опубликовала заявление, в котором говорится, что Covid-19 по-прежнему является причиной около 1700 смертей в неделю во всем мире. ВОЗ призвала уязвимые группы населения пройти вакцинацию.

Как сообщал УНИАН, также в Греции на фоне чрезмерно высоких температур не хватает пресной воды.

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