Многие ассоциируют это место исключительно с катанием на лыжах, но и в несезон тут тоже есть чем себя занять.

Карпаты - удивительное место, где каждый уголок по-своему прекрасен. Эти места живописны и зимой, и летом, поэтому самый популярный горнолыжный курорт Украины Буковель можно посетить и сейчас. Здесь работает обзорный подъемник, с которого открывается шикарный вид на горы.

Со Львова в Буковель - почти 4 часа на автомобиле, с Ивано-Франковска - 2 часа. Мы не будем подробно описывать все развлечения, которые предлагает местный сервис, а акцентируем внимание на том, что пейзаж здесь действительно захватывающий.

Например, такой вид открывается с горы, на которую ведет обзорный подъемник 2R. Из работающих летом он здесь один, поэтому не потеряетесь.

К слову, работает обзорный подъемник с 9:00 без выходных. Наверх можно подняться до 19:30, а вниз спуститься - до 20:30.

Также УНИАН писал, какой вид открывается с горы Маковица сегодня.

Вас также могут заинтересовать новости: