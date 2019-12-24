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Санта-Клаусы, святые Николаи и Снегурочки: в Буковеле состоялся праздничный маскарад (видео)

11:21, 24 декабря 2019
Новости туризма
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Традиционный маскарад прошел в Буковеле / скриншот

В Буковеле состоялся традиционный праздничный маскарад, в котором приняли участие почти тысяча людей. На маскарад приехали целыми семьями и большими компаниями.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Почти тысяча лыжников и сноубордистов вспомнили детство. Не сдерживая эмоций, не стесняясь возраста, они носились по склонам, танцевали и пели.

Спуск по склону в ярких костюмах является традиционной изюминкой маскарада. Как мужчины, так и женщины переодеваются в маскарадные костюмы, среди которых – персонажи мультфильмов, герои кино, сказочные животные. Здесь можно было увидеть, в частности, Санта-Клаусов, святых Николаев, Снегурочек, кроликов, лисичек.

Кое-кто мастерил костюмы самостоятельно, другие же их покупали. Заканчивается действо тем, что всех угостили 20-килограммовым тортом.

Как сообщал УНИАН, необычное новогоднюю елку зажгли в Ивано-Франковске на территории бывшего дворца Потоцких.

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Теги: #Карпаты#сноуборд