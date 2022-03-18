Сайт Air Serbia на территории Украины пока не работает, но на Flightradar24 можно легко проверить, что рейсы из России в Сербию до сих пор выполняются.

16 марта 2022 года сербский национальный авиаперевозчик Air Serbia, который для россиян оставался последним "окном в Европу", заявил о прекращении выполнения рейсов в Россию.

Этому предшествовала весьма неприятная история – когда из-за войны в Украине Европа закрыла свое небо для россиян, а европейские авиакомпании начали отменять рейсы в Россию, Air Serbia наоборот заявила об увеличении частоты рейсов с одного до двух в день между Москвой и Белградом, откуда россияне могли легко попасть в другие страны Европы. Впоследствии под давлением общественности авиакомпания якобы вернулась к предыдущей полетной программе, а еще через несколько дней заявила об остановке рейсов в Россию.

Впрочем, на деле все оказалось не так просто. Первыми бить тревогу начали в Государственном агентстве развития туризма.

"Со вчерашнего дня во многих иностранных и украинских медиа распространяется информация о том, что компания Air Serbia отменила все рейсы "из" и "в" Россию. Однако все ли так просто? Если сегодня зайти на сайт компании https://www.airserbia.com/, он почему-то не работает и выдает ошибку", – пишут в ДАРТ.

Впрочем, отмечают в ведомстве, если немного схитрить и войти на сайт Air Serbia через VPN, он вполне функционирует, а билеты без проблем продолжают продавать.

"Так что же получается? Компания сознательно пустила "козу" на украинский рынок о прекращении сотрудничества и сразу заблокировала сайт для Украины, чтобы эту информацию не могли проверить? Это уже не обычный обман – это поддержка и спонсирование войны! Кровь украинцев также будет и на руках верхушки компании, которая сознательно приняла такое решение! К тому же напомним, что Air Serbia – это государственная компания", – возмущаются в ДАРТ.

Мы также попытались проверить эту теорию. Действительно, на сайт Air Serbia из Украины не зайти. Впрочем, с помощью сервиса Flightradar24 можно легко проверить, что Air Serbia до сих пор летает между Москвой и Белградом. В частности, на 18 марта на 15:00 запланирован рейс номер JU651 из московского аэропорта "Шереметьево" в Белград. Более того, на эту же дату есть еще один рейс Air Serbia между Москвой и Белградом – номер JU653 в 21:00. На 19 марта в 5:25 запланированный рейс номер JU657 "Москва – Белград", а на 13:05 рейс JU651 и на 20:30 рейс JU653 по этому же направлению – то есть всего три рейса в день.

Ниже приведены данные только по рейсу JU651. Как видим, рейсы уже распланированы минимум на неделю.

Интересно, что на различных агрегаторах по поиску билетов рейсы Air Serbia между Москвой и Белградом пока не выдаются, но Google все видит.

Как сообщал УНИАН, шесть российских авиакомпаний на сегодня еще продолжают выполнять международные рейсы, несмотря на санкции всего мира против преступных действий РФ. Рейсы совершаются в Азербайджан, Беларусь, Армению, Кыргызстан, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан.