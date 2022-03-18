Air Serbia до сих пор летает в Россию / фото t.me/DARTUkraine

16 марта 2022 года сербский национальный авиаперевозчик Air Serbia, который для россиян оставался последним "окном в Европу", заявил о прекращении выполнения рейсов в Россию

Этому предшествовала весьма неприятная история – когда из-за войны в Украине Европа закрыла свое небо для россиян, а европейские авиакомпании начали отменять рейсы в Россию, Air Serbia наоборот заявила об увеличении частоты рейсов с одного до двух в день между Москвой и Белградом, откуда россияне могли легко попасть в другие страны Европы. Впоследствии под давлением общественности авиакомпания якобы вернулась к предыдущей полетной программе, а еще через несколько дней заявила об остановке рейсов в Россию.

Впрочем, на деле все оказалось не так просто. Первыми бить тревогу начали в Государственном агентстве развития туризма.

"Со вчерашнего дня во многих иностранных и украинских медиа распространяется информация о том, что компания Air Serbia отменила все рейсы "из" и "в" Россию. Однако все ли так просто? Если сегодня зайти на сайт компании https://www.airserbia.com/, он почему-то не работает и выдает ошибку", – пишут в ДАРТ.

Впрочем, отмечают в ведомстве, если немного схитрить и войти на сайт Air Serbia через VPN, он вполне функционирует, а билеты без проблем продолжают продавать.

"Так что же получается? Компания сознательно пустила "козу" на украинский рынок о прекращении сотрудничества и сразу заблокировала сайт для Украины, чтобы эту информацию не могли проверить? Это уже не обычный обман – это поддержка и спонсирование войны! Кровь украинцев также будет и на руках верхушки компании, которая сознательно приняла такое решение! К тому же напомним, что Air Serbia – это государственная компания", – возмущаются в ДАРТ.

Мы также попытались проверить эту теорию. Действительно, на сайт Air Serbia из Украины не зайти. Впрочем, с помощью сервиса Flightradar24 можно легко проверить, что Air Serbia до сих пор летает между Москвой и Белградом. В частности, на 18 марта на 15:00 запланирован рейс номер JU651 из московского аэропорта "Шереметьево" в Белград. Более того, на эту же дату есть еще один рейс Air Serbia между Москвой и Белградом – номер JU653 в 21:00. На 19 марта в 5:25 запланированный рейс номер JU657 "Москва – Белград", а на 13:05 рейс JU651 и на 20:30 рейс JU653 по этому же направлению – то есть всего три рейса в день. 

Ниже приведены данные только по рейсу JU651. Как видим, рейсы уже распланированы минимум на неделю.

Данные Flightradar24 / скриншот

Интересно, что на различных агрегаторах по поиску билетов рейсы Air Serbia между Москвой и Белградом пока не выдаются, но Google все видит.

Данные из Google / скриншот

Как сообщал УНИАН, шесть российских авиакомпаний на сегодня еще продолжают выполнять международные рейсы, несмотря на санкции всего мира против преступных действий РФ. Рейсы совершаются в Азербайджан, Беларусь, Армению, Кыргызстан, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан.