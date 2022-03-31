Сейчас компании AerCap удалось вернуть 22 из 135 самолетов и 3 из 14 двигателей, которые были размещены в РФ.

Крупнейшая лизинговая компания в мире AerCap подала иск в 3,5 млрд долларов против РФ за самолеты, которые Россия украла из-за санкций после вторжения в Украину.

Об этом сообщает Financial Times.

"AerCap, крупнейшая в мире компания по лизингу самолетов, заявила, что подала страховое требование на сумму 3,5 миллиарда долларов, чтобы покрыть потенциальные потери своих самолетов и двигателей, которые остаются в России", - говорится в сообщении.

Дублинская компания имела наибольшие риски в России среди иностранных лизингодателей, когда западные санкции были введены после вторжения РФ в Украину.

В среду компания заявила, что имеет около 2,5 млрд долларов под угрозой, и предупредила, что надеется по крайней мере частично вернуть стоимость своих активов в первом квартале.

Отмечается, что компании удалось вернуть 22 из 135 самолетов и 3 из 14 двигателей, которые были размещены на российских авиасудах до начала войны. Это помогло уменьшить риски с 3,1 миллиарда долларов в конце декабря до 2,5 млрд долларов.

Финансовый директор Питер Юхас заявил, что ожидает, что страховые претензии лизингодателей в отношении России будут оспорены, учитывая крупные суммы на кону в этой области.

По словам исполнительного директора Энгуса Келли, AerCap намерена удовлетворить все свои претензии по своим страховым полисам, а также может использовать "другие средства правовой защиты, которые могут быть доступны нам".

Ранее сообщалось, что РФ похитила 400 лизинговых самолетов на $10 миллиардов.

Справка УНИАН. AerCap — крупнейшая в мире компания по лизингу самолетов после приобретения International Lease Finance Corporation в 2014 году. По состоянию на июнь 2020 года в ее портфеле было 1035 управляемых самолетов. Компания обслуживает более 200 клиентов в примерно 80 странах с комплексными услугами автопарка. У российских авиакомпаний находится 152 самолета, принадлежащих AerCap.