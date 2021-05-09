Италия намерена восстановить туризм.

Италия планирует снять карантинные ограничения для туристов, прибывающих из Европейского Союза, Великобритании и Израиля, в середине мая.

Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Facebook.

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С июня может быть отменена обязательная изоляция для прибывающих из США.

«Мы работаем над отменой „мини-карантина“ для людей, которые приезжают из европейских стран, Великобритании и Израиля, если у них есть отрицательный тест, подтверждение вакцинации или они выздоровели от COVID течение последних шести месяцев. То же касается США», — написал Ди Майо.

Сейчас въезжающие в Италию из других европейских стран и Израиля должны пройти пятидневный карантин и обязательное тестирование как до прибытия, так и в конце периода изоляции. Для путешественников из США необходим карантинный срок составляет 10 дней.

Италия и карантин

В Италии зафиксировано 122 тыс. 694 смерти из-за COVID-19 с начала пандемии. Это второй показатель в Европе после Великобритании и седьмой в мире. Всего в стране зафиксировано 4,1 миллиона случаев инфицирования коронавируса.

В Италии во второй половине мая 2021 года начнет действовать "зеленый паспорт", который позволит туристам путешествовать между регионами страны.

Паспорта вакцинации: что известно

В феврале сообщалось, что цифровые паспорта с информацией о вакцинации против COVID-19 для путешественников, над которым работает Международная ассоциация воздушного транспорта, могут быть запущены "в течение нескольких недель".

Созданием паспортов вакцинации занималась не только IATA. В январе несколько технологических и медицинских компаний, среди которых Microsoft, Salesforce и Oracle, запустили инициативу по разработке такой технологии. Сообщалось и о местных системах, например, в Дании или Лос-Анджелесе.

В ЕС идея о предоставлении тем, кто вакцинировался от COVID-19, сертификата для возможности путешествовать - так называемого "паспорта вакцинации" - вызвала споры. Страны с развитым туристическим сектором, как правило, были более благосклонны к этой концепции, например, Италия, Болгария, Португалия, Словения и Испания.

В январе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал ввести свидетельство о вакцинации, чтобы восстановить поездки. Кипр также настаивал на том, чтобы вакцинированным путешественникам разрешили отказаться от тестирования и карантина во время путешествий по странам ЕС.

В Еврокомиссии планировали до конца марта представить проект "цифрового зеленого паспорта" для вакцинированных от коронавируса. Введение паспорта вакцинации называлось надежным путем для отмены ограничений, также это должно способствовать восстановлению свободных путешествий по Европе.

В начале марта президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн заявила, что правительства 27 стран-членов Европейского Союза должны немедленно начать техническую работу по внедрению до лета сертификатов прививок против COVID-19.

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Автор: Елена Коваленко