Стране может понадобиться два года для возврата к уровню туризма 2019 года.

В Италии во второй половине мая начнет действовать "зеленый паспорт", который позволит туристам путешествовать между регионами страны.

Читайте такжеСаудовская Аравия откроет границы с середины маяОб этом заявил премьер Италии Марио Драги, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

"Мы должны предложить четкие, простые правила, чтобы гарантировать, что туристы могут безопасно приезжать к нам. Европейский зеленый паспорт будет готов со второй половины июня. Между тем правительство Италии ввело национальный зеленый паспорт, который начнет действовать со второй половины мая", - сказал он.

По словам министра туризма Массимо Гаравальи, Италии может понадобиться два года для возврата к уровню туризма 2019 года.

Паспорта вакцинации: что известно

В феврале сообщалось, что цифровые паспорта с информацией о вакцинации против COVID-19 для путешественников, над которым работает Международная ассоциация воздушного транспорта, могут быть запущены "в течение нескольких недель".

Созданием паспортов вакцинации занималась не только IATA. В январе несколько технологических и медицинских компаний, среди которых Microsoft, Salesforce и Oracle, запустили инициативу по разработке такой технологии. Сообщалось и о местных системах, например, в Дании или Лос-Анджелесе.

В ЕС идея о предоставлении тем, кто вакцинировался от COVID-19, сертификата для возможности путешествовать - так называемого "паспорта вакцинации" - вызвала споры. Страны с развитым туристическим сектором, как правило, были более благосклонны к этой концепции, например, Италия, Болгария, Португалия, Словения и Испания.

В январе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал ввести свидетельство о вакцинации, чтобы восстановить поездки. Кипр также настаивал на том, чтобы вакцинированным путешественникам разрешили отказаться от тестирования и карантина во время путешествий по странам ЕС.

В Еврокомиссии планировали до конца марта представить проект "цифрового зеленого паспорта" для вакцинированных от коронавируса. Введение паспорта вакцинации называлось надежным путем для отмены ограничений, также это должно способствовать восстановлению свободных путешествий по Европе.

В начале марта президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн заявила, что правительства 27 стран-членов Европейского Союза должны немедленно начать техническую работу по внедрению до лета сертификатов прививок против COVID-19.

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Автор: Людмила Жерновская