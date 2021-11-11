Ранее Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Кипр, Нидерланды, Хорватия и Чехия сохранили возможность для украинцев путешествовать в эти страны.

Ирландия сохранила возможность для вакцинированных от коронавируса украинцев посещать эту страну в период пандемии, реагируя на решение ЕС исключить Украину из "зеленого списка".

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в микроблоге Twitter.

"Ирландия стала девятой страной ЕС, которая осталась открытой для путешествий украинцев. Условия – полная вакцинация, сертификат о выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест. Как и раньше, для путешествия в Ирландию необходимо иметь визу", – отметил министр.

Читайте такжеНам здесь рады: какие страны Европы признают CoronaVacКак отмечается на сайте "Советы путешественникам от консульской службы МИД Украины", Ирландия признает исключительно вакцины, которые утверждены Европейским агентством по лекарственным средствам, а именно: Vaxzevria (AstraZeneca), Pfizer-BioNtech, Spikevax (Moderna) и Janssen (Johnson&Johnson).

Ирландия признает все типы цифровых и бумажных сертификатов, которые выдаются Украиной. В эту страну можно въехать по сертификату вакцинации в приложении "Дія", по бумажному сертификату с портала "Дія" (с QR-code) или по бумажному свидетельству ВОЗ (желтый сертификат), выданному семейным врачом.

С 14 июля 2021 года все путешественники должны обязательно заполнить перед приездом в Ирландию онлайн форму.

Если вы прибываете в Ирландию и у вас есть цифровой или бумажный COVID-сертификат о полной вакцинации или документ, который подтверждает факт, что вы излечились от COVID-19 (далее выздоровления) в течение последних 180 дней, вам не нужно делать ПЦР-тест до отъезда в Ирландию.

В случае отсутствия COVID-сертификата о полной вакцинации или документа, который подтверждает выздоровления от COVID-19, вы должны предоставить результат отрицательного ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до вашего прибытия.

При этом, наличие отрицательного результата теста на антиген не предоставляют вам право на въезд в Ирландию.

В случаях, когда путешественники не могут предоставить негативный результат ПЦР-теста из-за постоянного положительного результата после выздоровления, тогда положительный результат ПЦР-теста будет приемлемым, если он был сделан не меньше чем за 11 дней и не более чем за 180 дней до прибытия в государство.

Как сообщил УНИАН, ранее Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Кипр, Нидерланды, Хорватия и Чехия сохранили возможность для украинцев путешествовать в эти страны.

В то же время, глава МИД Дмитрий Кулеба поручил всем дипломатическим учреждениям Украины в странах Европейского Союза приложить усилия для сохранения открытости границ для украинцев в Евросоюзе. В МИД отмечают, что официальная рекомендация Совета ЕС относительно исключения Украины из "зеленого списка" не значит, что украинцев ждет тотальное закрытие границ Евросоюза.

Авторы: Марина Григоренко, Виталий Саенко