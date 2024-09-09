Больше всего туристы жаловались на условия для пешеходов в странах Азии, а также в Италии, Нидерландах, Турции и Египте.

Многие туристы предпочитают исследовать новые места, прогуливаясь по ним пешком. Однако далеко не всегда это им удается по ряду причин.

Пользователи Reddit в новом обсуждении рассказали, в каких городах/странах у них был "худший опыт" как пешехода.

"Когда я посещаю страну, мне нравится наблюдать, насколько города дружелюбны к пешеходам. Насколько удобны для пешеходов трутуары, свободны ли они, стоят ли на них стулья, припаркованы ли там автомобили, и особенно останавливаются ли водители на пешеходном переходе, чтобы пропустить пешеходов. Для меня Турция и Египет были наименее приятными странами в плане уважения к пешеходам", – рассказал пользователь с ником Lakuriqidites, инициировавший это обсуждение. Немало пользователей согласились ним по поводу дорожного движения в Турции и Египте.

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Стоит отметить, что едва ли не больше всего принявшие участие в опросе пользователи жаловались на условия для пешеходов в странах Азии, в частности, в Индонезии, Индии, Филиппинах, Вьетнаме, Таиланде, Малайзии и так далее.

"Филиппины. Однажды мне пришлось взять такси, чтобы просто перейти дорогу, потому что пешеходам негде было это сделать", – пожаловался пользователь с ником sudoku602.

"Мне нужен был туннель, чтобы перейти дорогу. И вот однажды они начали закрывать его на ночь – когда мне нужно было им воспользоваться. Я спросил охранника, почему он закрыт. Он ответил, что для того, чтобы им не нужно было нанимать охранников на ночь. Вы не ослышались. Они закрыли его, чтобы им не нужно было нанимать охранника, а потом наняли охранника, чтобы не пускать людей", – согласился с ним пользователь nlderek.

Также досталось городам Италии, а особенно ее столице.

"Рим... Машины просто не останавливались перед пешеходами, любой маленький переулок становился улицей, и машина гудела бы позади вас, если бы вы не были осторожны. Казалось, машины просто приезжали отовсюду", – поделился опытом пользователь Broad-Cranberry-9050.

Тогда как пользователь Retired_Type_3916 поделился хитрым лайфхаком, как туристам выживать на улицах столицы Италии: "В Риме мы всегда старались переходить улицу вместе с монахинями".

Также многие путешественники отметили безумный траффик в итальянском Неаполе, по холмистым улочкам которого лихо рассекают скутеристы, совершенно не обращая внимания на пешеходов.

Кроме того, пользоватеи жаловались на велосипедистов в Амстердаме (Нидерланды), которые полностью игнорируют людей на пешеходных переходах.

Как сообщал УНИАН, ранее рользователи Reddit рассказали о самых странных местах, которые они посетили.

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