Эксперты выбрали десятку лучших пешеходных городов, основываясь на близости их основных достопримечательностей друг от друга.

Европа может похвастаться множеством городов, которые идеально подходят для пеших прогулок, однако сделать выбор среди более чем 800 городов может быть сложной задачей.

Чтобы облегчить туристам выбор, издание Daily Express составило список из десяти лучших для пеших прогулок европейских городов, основываясь на плотности расположения достопримечательностей в каждом из них.

10 лучших для пеших прогулок городов Европы

1. Флоренция, Италия. Всего за 10 минут ходьбы можно добраться до главных достопримечательностей Флоренции. Понте Веккьо, знаменитый Дуомо и Галерея Уффици находятся в удобной близости друг от друга, что позволяет легко посетить эти знаковые места за короткое время.

Видео дня

2. Венеция, Италия. Этот город, известный своими водными каналами, также является раем для пешеходов. Всего за 12 минут ходьбы можно осмотреть такие достопримечательности, как мост Риальто, площадь Сан-Марко, Мост Вздохов и другие. О том, что можно посмотреть в Венеции, читайте в нашем большом материале.

3. Рига, Латвия. Прогулка всего в 2,5 километра позволит осмотреть основные достопримечательности Риги, такие как Кафедральный собор, Дом Черноголовых и Центральный рынок, где можно купить местные закуски, чтобы зарядиться энергией.

4. Афины, Греция. В греческой столице прогулка в чуть более 3 километров позволит посетить самые знаковые достопримечательности города, включая Акрополь и Парфенон, Агору и Национальный сад. Подробнее о том, что можно посмотреть в Афинах, можно узнать из нашего большого материала.

5. Гамбург, Германия. Всего за 40 минут можно пройти 3,5 километра, соединяющие главные достопримечательности Гамбурга, такие как Гамбургское подземелье и Морской музей. О главных музеях Гамбурга вы можете прочитать в нашем большом материале.

6. Эдинбург, Шотландия. До пяти главных достопримечательностей шотландской столицы – Национального музея, Эдинбургского замка, Национальной галереи, дворца Холирудхаус и парка Холируд – всего за 44 минуты ходьбы.

7. Мадрид, Испания. В испанской столице можно дойти пешком до главных достопримечательностей, включая храм Дебод и парк Ретиро, всего за 44 минуты.

8. Порту, Португалия. Второй по величине город страны позволяет осмотреть его основные достопримечательности, такие как мост Луиша I и Кафедральний Собор Порту, менее чем за 45 минут.

9. Таллинн, Эстония. Пройдя мернее 4 километров по эстонской столице, можно посмотреть такие достопримечательности, как площадь Свободы, Вируские ворота и парк Кадриорг. Подробнее о том, что можно посмотреть в Таллинне, читайте в нашем большом материале.

10. Стокгольм, Швеция. В шведской столице всего за 46 минут ходьбы можно посетить Королевский дворец, музей Васа, Скансен и другие примечательные места.

Как ранее сообщал УНИАН, в последнее время среди туристов стали набирать популярность "прохладные путешествия" – из-за экстремально высоких летних температур на юге Европы туристы все чаще смотрят на направления с умеренным климатом.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.