Корабли также останутся в портах 16 марта из-за общенациональной забастовки.

Все рейсы в аэропорты Греции и из них будут отменены в четверг, 16 марта 2023 года, из-за участиях авиадиспетчеров и работников гражданской авиации в 24-часовой общенациональной забастовке из-за самой смертоносной железнодорожной катастрофы в истории страны.

Как сообщает Reuters, всеобщая забастовка, организованная крупнейшими профсоюзами частного и государственного секторов страны, является последней в серии протестов против консервативного правительства и политической системы, которая неоднократно игнорировала призывы профсоюзов к мерам безопасности.

Все полеты будут прекращены 16 марта с 00:01 до полуночи по местному времени (аналогично с киевским временем). Исключением станут только облеты, а также аварийные и поисково-спасательные полеты, сообщил Reuters представитель управления гражданской авиации.

Видео дня

Ожидается, что будут затронуты сотни рейсов примерно в 40 аэропортах страны.

Отмечается, что корабли также останутся в портах из-за забастовки.

Столкновение поездов в Греции 28 февраля

28 февраля 2023 года в муниципалитете Темби пассажирский поезд из Афин в Салоники с более 350 людьми на борту столкнулся лоб в лоб с грузовым поездом, следовавшим в противоположном направлении на том же участке пути. В результате аварии погибли 57 человек, десятки получили ранения.

Авария спровоцировала массовые протесты по всей Греции, поскольку до катастрофы профсоюзы железнодорожников неоднократно призывали к повышению норм безопасности в отрасли, однако власти игнорировали все призывы.

Вас также могут заинтересовать новости: