В ночь на среду, 1 марта, в Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда, начался пожар. Известно о 17 пошибших и не менее 85 раненых.

Как пишет CNN Greece, пассажирский поезд следовал из Афин в Салоники. Неподалеку от города Лариса он столкнулся лоб в лоб с грузовым поездом. В момент столкновения в поезде находились около 350 пассажиров. Одна из пассажирок рассказала журналистам, что поезд изогнулся на 90 градусов, упал с обрыва и наполовину повис в воздухе.

Пресс-секретарь пожарной охраны Василис Вартакояннис заявил, что на данный момент известно о 16 погибших и 85 раненых. На месте столкновения работают спасатели, как отмечается, в особо сложных условиях.

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Спасательная операция в Греции

Издание iefemerida пишет, что число погибших может возрасти - среди обломков все еще есть люди, а некоторых пассажиров могло отбросить на десятки метров из-за сильного столкновения поездов.

Работа пожарных затруднена из-за того, что вагоны превратились в груды металла и из-за высокой температуры.

На место крушения постоянно прибывают машины скорой медицинской помощи, чтобы перевезти пострадавших в больницы. Также на место уже прибывают родственники людей, которые ехали в этом поезде.

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