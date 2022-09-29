Заказать такие обеды можно непосредственно в поезде во время путешествия, а со следующей недели – сразу в приложении, чат-боте и на сайте "Укрзализныци" при оформлении билета.

Национальный железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" возвращает горячие обеды на скоростные поезда категории Интерсити+.

Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.

"Вместе с нашими партнерами из WOG Cafe и МХП мы обновили меню – и теперь у пассажиров есть возможность попробовать обед "Казацкий драйв" с куриным шашлыком и картофелем по-селянски или плов по-крымскотатарски "Путь домой", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что стоимость обновленного ланчбокса составляет 125 гривень. Заказать его можно непосредственно в поезде во время путешествия, а со следующей недели – сразу в приложении, чат-боте и на сайте "Укрзализныци" при оформлении билета.

Отметим, также в поездах Интерсити+ на постоянной основе работают кафе, где можно купить чай, кофе, воду, хот-доги, сэндвичи, десерты и снеки.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" анонсировала запуск "пилотных" поездов с новыми стандартами качества обслуживания пассажиров.

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