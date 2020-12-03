В Европейском Союзе продолжаются споры по поводу того, открывать ли горнолыжные курорты на фоне большого количества больных коронавирусом на континенте.
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Как говорится в сюжете ТСН, в частности, Германия и Франция призывают страны с развитой горнолыжной инфраструктурой не спешить открываться из-за пандемии коронавируса. Таким образом, во Франции, Германии и Италии зимние курорты не будут работать минимум до конца января, а возможно - до конца сезона.
В то же время в Австрии курорты откроют, однако только для местных и без возможности остаться переночевать. Между тем в Швейцарии курорты уже работают и закрывать их не будут. Не хотят терять сезон и в Испании.
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