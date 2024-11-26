Далеко не все курорты подойдут любителям бороздить снежные склоны на борде.

Говоря о лучших горнолыжных курортах мира, многие эксперты в первую очередь ориентируются на лыжников. Но далеко не все курорты с идеальными трассами для катания на лыжах, также хорошо подходят для сноубордистов.

Чтобы исправить эту несправедливость, эксперт по экстремальному отдыху Тамара Хинсон в своем блоге для Lonely Planet назвала семь лучших мест на планете, чтобы покататься на сноуборде.

1. Хоккайдо, Япония – лучшие пейзажи. Япония высоко ценится как среди сноубордистов, так и среди лыжников благодаря своему знаменитому тонкому и сухому снегу, который не слипается. Но также снежные склоны этой страны невероятно эстетически привлекательны. Второй по величине остров Японии Хоккайдо – как раз такое место, а его лучшие горнолыжные курорты, например, Нисеко радуют экстремалов нетронутыми, покрытыми снегом склонами и заснеженными соснами.

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"Используйте тактический подход к выбору времени, когда лучше кататься на сноуборде в Японии, и постарайтесь избегать конца февраля, когда склоны заполняются посетителями, празднующими Лунный Новый год. Я рекомендую приезжать сюда в марте, когда на склонах обычно мало людей, а перелеты, ски-пассы и проживание стоят немного дешевле", – советует Тамара.

2. Три Долины, Франция – для веселья и фристайла. Крупнейшая в мире зона катания на лыжах и сноуборде Les Trois Vallées – это высокогорный рай с действительно высоким фактором веселья. Здесь есть семь курортов, самые известные из которых – Мерибель, Валь Торанс и Куршевель. Это место – магнит для сноубордистов, любящих фристайл, благодаря наличию шести снежных парков и 37 зон развлечений. Это также один из самых надежных курортов в Европе, что является большим преимуществом, когда вы прыгаете с перил, трамплинов и тейблтопов (препятствия, разработанные специально для сноубордистов).

3. Кицбюэльские Альпы, Австрия – для новичков. "Научиться кататься на сноуборде гораздо проще, когда у вас есть красивый фон, а австрийские Кицбюэльские Альпы потрясающе красивы, а также являются отличным местом для новичков", – отмечает эксперт.

По ее словам, в этом районе расположены 20 городов и 900 км трасс, что означает, что здесь достаточно места для новичков. Особенно она рекомендует обратить внимание на курорт Санкт-Йоханн в Тироле, известный своими свободными от толпы, широкими склонами и более доступными ценами.

4. Санкт-Мориц, Швейцария – для ценителей роскоши. Сноубордисты, которые любят изысканные вещи в жизни, полюбят город-курорт Санкт-Мориц с одними из самых шикарных горнолыжных отелей мира, который на протяжении десятилетий притягивал знаменитостей – от королевских особ до рэперов и всех остальных.

Тем не менее, Тамара отмечает, что это место также располагает отличными условиями для катания на сноуборде – 87 склонов на высоте от 1798 до 3292 метров над уровнем моря и выдающийся рельеф, недаром же здесь дважды проводились зимние Олимпийские игры.

5. Паридиски, Франция – для семей. Этот регион, имеющий 425 км идеально ухоженных трасс, имеет два лучших курорта мира в своем сердце – La Plagne и Les Arcs, соединенные двухэтажной канатной дорогой Vanoise Express. Небольшие деревни, которые окружают более крупные курорты, являются прекрасными базами для семей (например, Пейзе Нанкруа), а скидки на семейные ски-пассы означают, что катание на сноуборде здесь не должно вас разорить. Также здесь есть множество зон для начинающих, а еще фантастический выбор внетрассовых развлечений – от лазертага до боулинга.

6. Уистлер-Блэккомб, Канада – лучшее après-ski. Многие сноубордисты считают это место лучшим в мире курортом для внетрассового катания, ведь он имеет 200 трасс, разбросанных на 33 квадратных километрах. Но также это место, где веселье не заканчивается, когда последний подъемник останавливается. На этом курорте есть все: от шумных ночных клубов и коктейль-баров до уютных местных пивоварен.

"Здесь разрешено все – будьте готовы увидеть множество танцев на столах и не удивляйтесь, когда бармен достанет пушку с шампанским, чтобы обрызгать толпу шипучим вином", – рассказывает эксперт.

7. Эспас-Килли, Франция – для продвинутых сноубордистов. Здесь доступны 299 км трасс на высоте от 1548 до 3450 метров, как для новичков и лыжников среднего уровня, так и смельчаков, которые приезжают, чтобы устроить внетрассовые заезды по территории Национального парка Вануаз. Крупнейшими курортами здесь являются Тинь и Валь-д'Изер.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали самые бюджетные горнолыжные курорты Европы в этом году, которые при этом также могут предложить экстремальным туристам отличные трассы.

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