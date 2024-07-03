Эксперты сравнили стоимость аренды шезлонгов и самых ходовых напитков/угощений на европейских пляжах.

Традиционно большинство туристов выбирают для летнего отпуска пляжный отдых. Однако в условиях мирового финансового кризиса многие из них также ищут возможности, чтобы их поездка на пляжные направления стоила как можно дешевле – и речь идет не только о стоимости дороги и проживания, но также о сопутствующих расходах. В частности, и тех, которые бьют по кошелькам курортников непосредственно на пляжах.

Издание Daily Express со ссылкой на свежее исследование транспортной платформы Omio составило список из десяти пляжей по всей Европе, отдых на которых обходится дешевле всего. В частности, эксперты сравнили стоимость аренды шезлонгов и самых ходовых напитков/угощений на 75 пляжах по всему континенту. Также во внимание принимались отзывы/рейтинги в Google и средние температуры летом.

Десять самых дешевых пляжей Европы для отдыха летом 2024 года

1. Playa de Las Canteras (Гран-Канария, Испания):

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Шезлонг – 3 евро в день

Порция мороженого – 2,1 евро

Бокал пива – 3,5 евро

Коктейль "Шприц" – 6 евро

Бутылка воды – 1 евро

2. Kleopatra Beach (Аланья, Турция):

Шезлонг – 7,6 евро в день

Порция мороженого – 0,8 евро

Бокал пива – 2,1 евро

Коктейль "Шприц" – 4 евро

Бутылка воды – 0,45 евро

3. Playa de La Concha (Страна Басков, Испания):

Шезлонг – 3 евро в день

Порция мороженого – 2,3 евро

Бокал пива – 3,5 евро

Коктейль "Шприц" – 7 евро

Бутылка воды – 0,45 евро

4. Playa de las Teresitas (Тенерифе, Испания):

Шезлонг – не предоставляются

Порция мороженого – 2 евро

Бокал пива – 4 евро

Коктейль "Шприц" – 7 евро

Бутылка воды – 0,7 евро

5. Scoglio di Monterosso (Монтероссо-аль-Маре, Италия):

Шезлонг – 10 евро в день

Порция мороженого – 2 евро

Бокал пива – 4 евро

Коктейль "Шприц" – 6 евро

Бутылка воды – 0,5 евро

6. Warnemünde Beach (Варнемюнде, Германия):

Шезлонг – 14,3 евро в день

Порция мороженого – 1,5 евро

Бокал пива – 4,5 евро

Коктейль "Шприц" – 6 евро

Бутылка воды – 0,9 евро

7. Falésia Beach (Алгарве, Португалия):

Шезлонг – 10 евро в день

Порция мороженого – 2,8 евро

Бокал пива – 3 евро

Коктейль "Шприц" – 4 евро

Бутылка воды – 1,3 евро

8. Praia Grande de Porto Covo (ПортуКово, Португалия):

Шезлонг – не предоставляются

Порция мороженого – 2,5 евро

Бокал пива – 4 евро

Коктейль "Шприц" – 6 евро

Бутылка воды – 1 евро

9. Spiaggia di Sansone (Ельба, Италия):

Шезлонг – 20 евро в день

Порция мороженого – 2,5 евро

Бокал пива – 5 евро

Коктейль "Шприц" – 7 евро

Бутылка воды – 0,5 евро

10. Plaża Jastarnia (Хель, Польша):

Шезлонг – 13 евро в день

Порция мороженого – 2 евро

Бокал пива – 3,5 евро

Коктейль "Шприц" – 5,7 евро

Бутылка воды – 0,5 евро

Как сообщал УНИАН, ранее Tripadvisor назвал лучшие пляжи мира для посещения в 2024 году. Возглавил рейтинг португальский пляж Фалезия.

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