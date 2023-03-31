В топ-7 попали курорты в Болгарии, Португалии, Испании, Греции и на Кипре.

UK Post Office обнародовало список самых доступных по цене направлений для отдыха летом 2023 года на основе восьми ценовых показателей.

Как пишет Travel Off Path, данные не учитывают стоимость авиабилетов или проживания, поскольку это расходы, которые сильно колеблются в зависимости от индивидуальных потребностей и места жительства туриста.

Топ-7 самых дешевых направлений для летнего отдыха в Европе в 2023 году

1. Солнечный Берег, Болгария. Одним из самых популярных приморских курортных городов Болгарии является Солнечный Берег, расположенный на берегу Черного моря. Днем туристы наслаждаются длинным песчаным пляжем, близлежащими достопримечательностями и древними руинами. Когда солнце садится, Солнечный Берег становится раем для любителей вечеринок, с шумными клубами и барами, открытыми до рассвета.

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Туристы запросто могут купить здесь бутылку пива за 2,30 доллара, а обед из трех блюд на двоих, включая бутылку вина, обойдется в среднем всего в 44 доллара.

2. Алгарве, Португалия. Самый южный регион Португалии – Алгарве – известен своими живописными пляжами, окруженными эффектными золотыми скалами с теплыми и спокойными водами. Ежегодно Алгарве посещает около 4 миллионов посетителей, которые стекаются в такие популярные города, как Фаро и Лагос.

В Алгарве туристы могут без проблем найти чашку кофе за 1 доллар, а обед из трех блюд на двоих, включая бутылку вина, будет стоить менее 50 долларов.

3. Коста-дель-Соль, Испания. Этот регион на юге Испании – популярное пляжное направление с несколькими очаровательными городами, такими как Малага, Марбелья и Михас. Этот район привлекает множество туристов, которые приезжают, чтобы погреться под теплым средиземноморским солнцем и познакомиться с яркой испанской культурой.

На Коста-дель-Соль туристы могут рассчитывать заплатить менее 3 долларов за бокал вина и около 60 долларов за обед из трех блюд на двоих, включая бутылку вина.

4. Пафос, Кипр. Одним из самых популярных туристических районов Кипра является город Пафос на юго-западном побережье острова. Многие из самых роскошных курортов острова находятся поблизости, а город служит отличной базой для изучения окрестных пляжей, исторических мест и горных городков. В Пафосе также есть впечатляющие археологические памятники, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Пафосе чашка кофе обойдется туриста чуть более чем в 3 доллара, а ужин из трех блюд на двоих, включая бутылку вина, будет стоить примерно 68 долларов.

5. Корфу, Греция. Этот красивый остров недалеко от границы Албании и Греции является домом для исторических дворцов, фантастических пляжей и множества отличных отелей. На протяжении многих лет остров подвергался влиянию различных культур, включая венецианскую, французскую и английскую, что придало ему уникальные культурные особенности.

На Корфу туристы могут рассчитывать заплатить около 0,55 доллара за бутылку воды и 60 долларов за обед из трех блюд на двоих, включая бутылку вина.

6. Фуншал, Мадейра. Португальский архипелаг Мадейра – великолепное европейское направление у северо-западного побережья Африки. Приморская столица региона Фуншал является крупнейшим туристическим центром Мадейры и существует с 1508 года. В городе прекрасно сочетаются история, культура, природа и развлечения.

В Фуншале туристы могут найти бутылку пива менее чем за 3 доллара, а обед из трех блюд на двоих, включая бутылку вина, обойдется в сумму около 70 долларов.

7. Майорка, Испания. Красивый остров Майорка, самый большой из Балеарских островов Испании, уже давно является популярным туристическим направлением. Майорка предлагает посетителям всего понемногу: от деревенских деревень и оливковых рощ до нетронутых пляжей с легендарными клубами, а также хорошее соотношение цены и качества.

На Майорке туристы могут рассчитывать заплатить 2,50 доллара за кофе и менее 70 долларов за ужин из трех блюд на двоих, включая бутылку вина.

Как сообщал УНИАН, ранее крупнейшая в мире платформа для путешественников TripAdvisor назвала самые популярные пляжи в мире в 2023 году.

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