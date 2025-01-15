Желающие попасть в число счастливчиков-волонтереров могут подать заявку на участие в программе до 16 января.

Живописные Фарерские острова стабильно попадают в списки лучших туристических направлений мира, которые обязательно стоит посетить. Только в 2023 году этот отдаленный островной архипелаг к юго-востоку от Исландии посетили 130 тысяч иностранных туристов, что почти втрое превышает численность примерно 53 тысяч постоянных жителей Фарер.

Чтобы обеспечить максимальную устойчивость туризма и бороться с чрезмерным туризмом, власти Фарерских островов приняли решение снова закрыть некоторые из своих самых популярных мест с 1 по 3 мая 2025 года – для всех, кроме 80 волонтеров-туристов. В обмен на работу над различными проектами по техническому обслуживанию они получат бесплатное местное жилье и еду, а также шерстяную шапочку, сшитую местным фарерским дизайнером, пишет AFAR Media.

С момента запуска пилотного проекта "Закрыто на техническое обслуживание, открыто для волонтерского туризма" в 2019 году более 600 волонтеров из 50 стран выполнили 54 проекта на 10 островах.

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"Программа служит основным двигателем для строительства троп, смотровых площадок и других объектов, которые имеют решающее значение для поддержания красоты островов. Таким образом, мы гарантируем, что всегда на шаг впереди в сохранении окружающей среды", – рассказал менеджер по развитию Visit Faroe Islands Йохан Паули Хельгасон.

Как подать заявку

Начиная с 14 января 2025 года у потенциальных волонтеров есть 48 часов, чтобы зарегистрировать свою личную информацию на сайте visitfaroeislands.com.

После закрытия окна регистрации 16 января из зарегистрировавшихся будут случайным образом выбраны 50 человек, а 30 будут отобраны на основе их опыта, который соответствует проектам 2025 года. С момента запуска программы в 2019 году на нее подали заявки более 23 тысяч человек, а доля принятых составляла примерно 2,5%, что делает ее сложнее, чем поступление в Гарвард.

Visit Faroe Islands свяжется с этими 80 счастливчиками по электронной почте 22 января 2025 года и предоставит им персональный промокод для бронирования рейса на Фарерские острова на Atlantic Airways, национальной авиакомпании Фарерских островов. Хотя волонтерам придется оплачивать свои собственные рейсы, промокод даст им скидку.

Волонтеры должны уметь ходить по неровной местности и должны будут использовать такие инструменты, как молотки, тачки и лопаты во время проектов, но для участия не требуется никаких специальных навыков.

Участники должны быть не моложе 18 лет до первого рабочего дня и должны быть готовы к трем полным рабочим дням. Они также могут путешествовать по стране самостоятельно до и после официальных дат программы.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году одна из самых популярных локаций Исландии также решила ввести ограничения на туристов.

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