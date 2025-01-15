Живописные Фарерские острова стабильно попадают в списки лучших туристических направлений мира, которые обязательно стоит посетить. Только в 2023 году этот отдаленный островной архипелаг к юго-востоку от Исландии посетили 130 тысяч иностранных туристов, что почти втрое превышает численность примерно 53 тысяч постоянных жителей Фарер.
Чтобы обеспечить максимальную устойчивость туризма и бороться с чрезмерным туризмом, власти Фарерских островов приняли решение снова закрыть некоторые из своих самых популярных мест с 1 по 3 мая 2025 года – для всех, кроме 80 волонтеров-туристов. В обмен на работу над различными проектами по техническому обслуживанию они получат бесплатное местное жилье и еду, а также шерстяную шапочку, сшитую местным фарерским дизайнером, пишет AFAR Media.
С момента запуска пилотного проекта "Закрыто на техническое обслуживание, открыто для волонтерского туризма" в 2019 году более 600 волонтеров из 50 стран выполнили 54 проекта на 10 островах.
"Программа служит основным двигателем для строительства троп, смотровых площадок и других объектов, которые имеют решающее значение для поддержания красоты островов. Таким образом, мы гарантируем, что всегда на шаг впереди в сохранении окружающей среды", – рассказал менеджер по развитию Visit Faroe Islands Йохан Паули Хельгасон.
Как подать заявку
- Начиная с 14 января 2025 года у потенциальных волонтеров есть 48 часов, чтобы зарегистрировать свою личную информацию на сайте visitfaroeislands.com.
- После закрытия окна регистрации 16 января из зарегистрировавшихся будут случайным образом выбраны 50 человек, а 30 будут отобраны на основе их опыта, который соответствует проектам 2025 года. С момента запуска программы в 2019 году на нее подали заявки более 23 тысяч человек, а доля принятых составляла примерно 2,5%, что делает ее сложнее, чем поступление в Гарвард.
- Visit Faroe Islands свяжется с этими 80 счастливчиками по электронной почте 22 января 2025 года и предоставит им персональный промокод для бронирования рейса на Фарерские острова на Atlantic Airways, национальной авиакомпании Фарерских островов. Хотя волонтерам придется оплачивать свои собственные рейсы, промокод даст им скидку.
- Волонтеры должны уметь ходить по неровной местности и должны будут использовать такие инструменты, как молотки, тачки и лопаты во время проектов, но для участия не требуется никаких специальных навыков.
- Участники должны быть не моложе 18 лет до первого рабочего дня и должны быть готовы к трем полным рабочим дням. Они также могут путешествовать по стране самостоятельно до и после официальных дат программы.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году одна из самых популярных локаций Исландии также решила ввести ограничения на туристов.
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