Фарерские острова временно закроют для туристов

Фарерские острова закроют для туристов 26-27 апреля для уборки.

В последний уикенд апреля главные достопримечательности Фарерских островов закроют для туристов.

Читайте такжеВ Турции для туристов-дайверов откроют затонувший броненосец

Об этом сообщается на официальном сайте острова, передает ТСН. Исключение сделают для волонтеров, готовых помочь местным жителям в поддержании чистоты на островах.

Организаторы предлагают волонтерам бесплатное проживание и питание в течение трех дней. Для участия нужно было зарегистрироваться на сайте и купить билеты на самолет. Сейчас свободные места для команды волонтеров закончились.

В течение акции волонтеры под руководством местных жителей будут создавать пешеходные дорожки, построят смотровые площадки, которые помогут сохранить природу и птичьи резерваты, а также устанавливать дорожные знаки.

Фарерские острова - группа островов на севере Атлантического океана между Шотландией, Норвегией и Исландией. Они являются автономным регионом Дании с 1948 года. Отделенные друг от друга глубокими и узкими фьордами. Острова имеют вулканическое происхождение.