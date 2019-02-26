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Фарерские острова временно закроют для туристов

12:28, 26 февраля 2019
Новости туризма
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Фарерские острова - группа островов на севере Атлантического океана / Wikipedia

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Об этом сообщается на официальном сайте острова, передает ТСН. Исключение сделают для волонтеров, готовых помочь местным жителям в поддержании чистоты на островах.

Организаторы предлагают волонтерам бесплатное проживание и питание в течение трех дней. Для участия нужно было зарегистрироваться на сайте и купить билеты на самолет. Сейчас свободные места для команды волонтеров закончились.

В течение акции волонтеры под руководством местных жителей будут создавать пешеходные дорожки, построят смотровые площадки, которые помогут сохранить природу и птичьи резерваты, а также устанавливать дорожные знаки.

Фарерские острова - группа островов на севере Атлантического океана между Шотландией, Норвегией и Исландией. Они являются автономным регионом Дании с 1948 года. Отделенные друг от друга глубокими и узкими фьордами. Острова имеют вулканическое происхождение.

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Теги: #туристы#карты Фарерских островов