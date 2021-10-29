В список стран, гражданам которых разрешен въезд, добавили Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу.

В Европейском Союзе обновили список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд в страны-члены ЕС в период пандемии коронавирусной инфекции, и вновь подтвердили разрешение туристам из Украины путешествовать в страны-члены Евросоюза.

Как говорится в сообщении Совета Евросоюза обновлен список третьих стран, отдельных административных регионов и территорий, в отношении граждан, которых карантинные ограничения на внешних границах подлежат постепенной отмене, начиная с 28 октября.

В частности, в список стран, гражданам которых разрешен въезд, добавили Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу.

Также в ЕС и в дальнейшем действует разрешение на въезд гражданам из таких государств, как Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Иордания, Кувейт, Новая Зеландия, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Украина, ОАЭ, Уругвай, а также Китай, но в том случае, если китайские власти тоже на принципах взаимности отменит ограничения для граждан стран-членов ЕС.

Читайте такжеВьетнам намерен с ноября частично отменить карантин для туристовСписок этих стран будет и дальше пересматриваться каждые две недели и, в случае необходимости, может обновляться.

Кроме того, согласно сообщению, ограничения на поездки могут быть отменены для специальных административных регионов Китая - Гонконг и Макао.

Отдельно сказано, что постепенно можно отменять ограничения для Тайваня как для образования, которое не признано как государство по крайней мере одной страной-членом ЕС.

Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами Евросоюза для посещения ЕС.

Также эта рекомендация касается ассоциированных стран с Шенгеном: это Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Читайте такжеБолгария 30 октября закрывает въезд украинским туристамКак сообщал УНИАН, уже вторую неделю подряд ожидалось, что Украину могут исключить из списка стран, из которых разрешен въезд в условиях пандемии.

26 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что МИД прилагает усилия для сохранения возможности украинцам путешествовать в Евросоюз на случай исключения Украины из "зеленого" списка

Ранее спикер украинского МИД Олег Николенко отмечал, что, в случае принятия решения ЕС об исключении Украины из "зеленой" зоны, это не отменит безвизовый режим. Он пояснил, что такое решение лишь вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространению коронавирусной болезни. Решение может быть пересмотрено во время следующего обновления списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится.

Автор: Виталий Саенко