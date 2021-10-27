На этой неделе в ЕС не исключат ни одну страну из списка государств, из которых разрешен въезд в условиях пандемии, выяснил журналист.

Украина по крайней мере еще две недели будет оставаться в "зеленом" списке Европейского Союза для осуществления гражданами свободных путешествий в ЕС.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в микроблоге Twitter.

"На этой неделе нет исключений из списка ЕС для путешествий из рекомендуемых безопасных третьих стран во время COVID-19. Только четыре страны добавлены из Южной Америки и Африки. Это означает, что Украина должна оставаться (в списке) по крайней мере еще две недели", – написал Йозвяк.

Читайте такжеВ США Украину признали очень рискованной для путешествийВ то же время, официальный пресс-релиз по этому поводу на сайте Совета ЕС еще не обнародован.

Напомним, уже вторую неделю подряд ожидается, что Украину могут исключить из списка стран, из которых разрешен въезд в условиях пандемии.

26 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что МИД прилагает усилия для сохранения возможности украинцам путешествовать в Евросоюз на случай исключения Украины из "зеленого" списка

Ранее спикер украинского МИД Олег Николенко отмечал, что, в случае принятия решения ЕС об исключении Украины из "зеленой" зоны, это не отменит безвизовый режим.

Он пояснил, что такое решение лишь вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространению коронавирусной болезни. Решение может быть пересмотрено во время следующего обновления списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится.

Автор: Виталий Саенко