Для въезда в страну туристам необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Оман.

Власти Омана приняли решение об открытии сухопутных, воздушных и морских границ со вторника, 29 декабря.

Читайте такжеВ НАПК начали проверку Зеленского: не внес поездку в Оман в декларациюОб этом сообщает издание Oman Observer.

"Запрет на въезд в страну отменяется с 12:00 во вторник. Отмечается, что для въезда в страну туристам необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну. Еще один тест будет сделан по прибытии в любой из пограничных пунктов въезда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также условием является наличие медицинской страховки, покрывающей лечение в случае заражения Covid-19.

Что этому предшествовало

В Омане 27 декабря стартовала кампания по иммунизации.

Прививки от коронавируса начали делать в специализированной поликлинике Аль Зеб в воскресенье.

Министр здравоохранения Омана был первым, кто получил вакцину от Covid-19.

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Автор: УНИАН