В средствах массовой информации сообщают, что уже известно, где проведет новогодние праздники президент Украины Владимир Зеленский.
Читайте такжеНаряды на Новый год 2021: в чем встретить год Быка мужчинам и женщинамТак, по информации Страны, Зеленский вместе с семьей отправится в карпатскую резиденцию "Синегора" в Гуте Ивано-Франковской области.
По данным источников издания в Офисе президента, компанию ему составят глава ОП Андрей Ермак и первый помощник Сергей Шефир с семьями. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Денис Шмыгаль будут отмечать Новый год дома.
Отмечается, что в этой же резиденции Зеленский встречал Новый год в прошлый раз. По данным источника, семья планировала в этом году уехать за границу, но окружение выступило против.
Как пишет РБК-Украина, Зеленский не планирует покидать страну во время новогодних праздников. Об этом им рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
"Президент и первая леди будут встречать Новый год в Украине. Пока что не готовы сообщить о месте нахождения президентской семьи. Однако украинцы могут ожидать, что на новогодние праздники могут встретить Президента или первую леди в каком-нибудь из украинских регионов", - рассказала она.
Планы Зеленского на Новый год
- У президента, по словам Мендель, будет короткий отдых, но во время него он будет на связи.
- "И у президента, и у его Офиса будут несколько выходных. Но при этом глава государства всегда остаётся на связи и при надобности будет работать", - отметила она.
- Также ведется подготовка его новогоднего видеообращения.
Новый год 2021: что известно
Украинцы рассказали о своих желаниях относительно празднования Нового года. Как показал опрос, мнения людей разошлись, но пандемический опыт 2020 года явно отучил их делать далеко идущие планы.
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