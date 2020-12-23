Как пишут СМИ, Зеленский не планирует покидать страну во время новогодних праздников.

В средствах массовой информации сообщают, что уже известно, где проведет новогодние праздники президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте такжеНаряды на Новый год 2021: в чем встретить год Быка мужчинам и женщинамТак, по информации Страны, Зеленский вместе с семьей отправится в карпатскую резиденцию "Синегора" в Гуте Ивано-Франковской области.

По данным источников издания в Офисе президента, компанию ему составят глава ОП Андрей Ермак и первый помощник Сергей Шефир с семьями. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Денис Шмыгаль будут отмечать Новый год дома.

Отмечается, что в этой же резиденции Зеленский встречал Новый год в прошлый раз. По данным источника, семья планировала в этом году уехать за границу, но окружение выступило против.

Как пишет РБК-Украина, Зеленский не планирует покидать страну во время новогодних праздников. Об этом им рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Президент и первая леди будут встречать Новый год в Украине. Пока что не готовы сообщить о месте нахождения президентской семьи. Однако украинцы могут ожидать, что на новогодние праздники могут встретить Президента или первую леди в каком-нибудь из украинских регионов", - рассказала она.

Планы Зеленского на Новый год

У президента, по словам Мендель, будет короткий отдых, но во время него он будет на связи.

"И у президента, и у его Офиса будут несколько выходных. Но при этом глава государства всегда остаётся на связи и при надобности будет работать", - отметила она.

Также ведется подготовка его новогоднего видеообращения.

Новый год 2021: что известно

Украинцы рассказали о своих желаниях относительно празднования Нового года. Как показал опрос, мнения людей разошлись, но пандемический опыт 2020 года явно отучил их делать далеко идущие планы.

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Автор: УНИАН